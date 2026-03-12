Spoznali by ste ju? Zuzana Vačková ukázala zábery z 90. rokov, ako brunetka vyrážala ľuďom dych

Reprofoto: Instagram (zuzanavackova)

Dana Kleinová
Mnohí sa zhodli, že je rovnako krásna ako bola vtedy.

Ak niekto vie, ako ohúriť svojich fanúšikov, je to rozhodne Zuzana Vačková. Nie nadarmo sa už niekoľkokrát objavila v rebríčku Top influencerov od magazínu Forbes. Okrem herectva sa venuje sociálnym sieťam, kde inšpiruje ľudí svojím zdravým životným štýlom a humorným prístupom k životu, no z času na čas sa rozhodne svojich fanúšikov odzbrojiť aj svojím vzhľadom.

Nie je to tak dávno, čo sa herečka predviedla ako kráľovná večera na prvom ročníku Dunajského plesu. Na ňom sa zhostila roly moderátorky a predviedla sa v trblietavých priliehavých šatách, v ktorých vynikla jej postava. O tú sa patrične stará po celý rok a tak nie div, že si tento jej vzhľad vyslúžil vlnu pochvál. Krásna však bola Zuzana Vačková vždy a svedčí o tom aj jej najnovšie zverejnené video.

Ohurovala už v 90. rokoch

V súčasnosti sa sociálnymi sieťami šíri trend, v ktorom známe tváre ukazujú ako vyzerali v 90. rokoch. Zapojiť sa doň rozhodla aj naša slovenská herečka a ukázala hneď niekoľko fotografií z tohto obdobia. „To boli časy!“ napísala k videu, v ktorom najprv ukázala seba v súčasnosti a potom pripojila zábery z minulosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Reakcie jej sledovateľov pritom zneli jasne. „Brutálna vtedy aj teraz!“ stálo napríklad v jednom z komentárov. „Nádherná vtedy aj dnes,“ súhlasila iná fanúšička. V komentároch sa pritom našli aj známe osobnosti a napríklad Veronika Nízlová priznala: „Úplne si ťa tak pamätám.“

Na záberoch pritom vidieť herečku aj s tmavými vlasmi, hoci dnes sú diváci zvyknutí vidieť ju najmä ako blondínku. Je to síce obrovská zmena, no fanúšikovia v komentároch sa zhodli, že jej to pristane aj ako brunetke. Niektorí však tvrdili, že dnes vyzerá ešte lepšie ako kedysi a tak starne ako víno. Iní zas napríklad zhodnotili: „Stále rovnaká. Krásna.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dlhých rokoch prelomil mlčanie o Cestovinách. Ján Dubnička prehovoril o pôsobení v televízii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac