Spoznali by ste ju? Zuzana Vačková ukázala zábery z 90. rokov, ako brunetka vyrážala ľuďom dych

Ak niekto vie, ako ohúriť svojich fanúšikov, je to rozhodne Zuzana Vačková. Nie nadarmo sa už niekoľkokrát objavila v rebríčku Top influencerov od magazínu Forbes. Okrem herectva sa venuje sociálnym sieťam, kde inšpiruje ľudí svojím zdravým životným štýlom a humorným prístupom k životu, no z času na čas sa rozhodne svojich fanúšikov odzbrojiť aj svojím vzhľadom.
Nie je to tak dávno, čo sa herečka predviedla ako kráľovná večera na prvom ročníku Dunajského plesu. Na ňom sa zhostila roly moderátorky a predviedla sa v trblietavých priliehavých šatách, v ktorých vynikla jej postava. O tú sa patrične stará po celý rok a tak nie div, že si tento jej vzhľad vyslúžil vlnu pochvál. Krásna však bola Zuzana Vačková vždy a svedčí o tom aj jej najnovšie zverejnené video.
Ohurovala už v 90. rokoch
V súčasnosti sa sociálnymi sieťami šíri trend, v ktorom známe tváre ukazujú ako vyzerali v 90. rokoch. Zapojiť sa doň rozhodla aj naša slovenská herečka a ukázala hneď niekoľko fotografií z tohto obdobia. „To boli časy!“ napísala k videu, v ktorom najprv ukázala seba v súčasnosti a potom pripojila zábery z minulosti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Reakcie jej sledovateľov pritom zneli jasne. „Brutálna vtedy aj teraz!“ stálo napríklad v jednom z komentárov. „Nádherná vtedy aj dnes,“ súhlasila iná fanúšička. V komentároch sa pritom našli aj známe osobnosti a napríklad Veronika Nízlová priznala: „Úplne si ťa tak pamätám.“
Na záberoch pritom vidieť herečku aj s tmavými vlasmi, hoci dnes sú diváci zvyknutí vidieť ju najmä ako blondínku. Je to síce obrovská zmena, no fanúšikovia v komentároch sa zhodli, že jej to pristane aj ako brunetke. Niektorí však tvrdili, že dnes vyzerá ešte lepšie ako kedysi a tak starne ako víno. Iní zas napríklad zhodnotili: „Stále rovnaká. Krásna.“
Nahlásiť chybu v článku