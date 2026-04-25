Prácu si tu nájde každý: Zarobíte tisícky eur, hľadajú aj ľudí bez vzdelania

Každý víkend pre vás vyberáme pracovné ponuky, ktoré oslovia Slovákov uvažujúcich o práci v zahraničí, no nevedia, kde začať, ani ako hľadať.
Už sme vám priniesli informácie o pracovných ponukách, ako napríklad v Antarktíde, na ropnej plošine či v bani. Pre tých, ktorí sa obzerajú po netradičnej celoživotnej kariére, máme ponuku práce, kde je začiatočný plat 4 800 € mesačne.
Minulý týždeň sme vám priniesli pohľad na to, aké to je pracovať na výletnej lodi. A tentoraz sme sa rozhodli preskúmať, ktorá európska krajina ponúka najvýhodnejšie podmienky a najlepšiu perspektívu pre Slovákov, ktorí hľadajú spôsob, ako pracovať a žiť v zahraničí.
Odpoveď ponúkol portál Robin, podľa ktorého je najlepšou krajinou pre prácu v Európe Holandsko.
Minimálna mzda je vyše 2 400 eur
Holandsko vyniká kombináciou vysokej minimálnej mzdy (2 437,07 eura mesačne) aj životnej úrovne, dobrej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, dostupnosti pracovných príležitostí aj funkčného systému zdravotnej starostlivosti.
Pre občanov Európskej únie má okrem toho Holandsko priaznivú migračnú politiku. V praxi to znamená, že existuje široká ponuka pracovných pozícií naprieč rôznymi odvetviami – vrátane tých, ktoré nevyžadujú formálne vzdelanie.
Veľkou výhodou je aj jazyková dostupnosť. Anglicky sa tu dorozumie väčšina obyvateľov, takže znalosť holandčiny nie je nevyhnutná. Expatmi býva často vyzdvihovaná aj nízka byrokratická záťaž. Základné zdravotné poistenie je síce povinné, no v mnohých prípadoch ho zamestnancom zabezpečuje alebo sprostredkúva samotný zamestnávateľ.
