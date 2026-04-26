Počasie sa so Slovákmi zahráva. Po vysokých teplotách teraz hrozia prízemné mrazy, platí už aj výstraha

prízemný mraz

Ilustračná foto: Pexels

Jakub Baláž
TASR
Výstrahy platia pre celé územie Slovenska.

Na celom území Slovenska platia od polnoci výstrahy prvého stupňa pred prízemným mrazom. Vydané sú do pondelka (27. 4.) 7.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus päť stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ. Varuje, že prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.

Situáciu zhoršuje vietor

Počasie sa na Slovensku otočilo takmer zo dňa na deň. Kým ešte včera ste mohli mať pocit, že jar sa už definitívne preklopila, dnes je všetko inak. Do krajiny dorazil studený front a spolu s ním aj silný vietor, ktorý je momentálne najvýraznejším prvkom počasia.

Ako upozorňuje iMeteo, nejde o nič výnimočné, skôr o ukážkový jarný zlom. Rozdiel je však citeľný. Zo sobotných viac ako 25 °C sme sa dostali do chladnejšieho dňa, ktorý síce na prvý pohľad pôsobí pokojne, no realita je menej príjemná.

Nenechajte sa oklamať slnečnými lúčmi: Slovensko zasiahla zmena, nebezpečný jav už spôsobuje prvé škody

