Zuzana Vačková ako kráľovná večera. Po náročnom období ohúrila vzhľadom a priznala, čo ju v noci dojalo

Prvý ročník Dunajského plesu priniesol viac než len noblesu a krásne róby. Na palube lode sa stretla dobrá nálada, hudba, emócie a pocit, že niektoré večery majú jednoducho výnimočnú iskru.
Herečka Zuzana Vačková sa s fanúšikmi na Instagrame podelila o zábery z večera, na ktorom vystúpila ako moderátorka. Vo svojom príspevku priblížila atmosféru prvého ročníka Dunajského plesu, radosť z práce aj momenty, ktoré v nej ešte dlho doznievali. Je z nich cítiť, že po vážnej zdravotnej diagnóze, ktorou si prešla, si dnes každú takúto chvíľu užíva s ešte väčšou intenzitou.
Vedela, že to bude výnimočné
„Dnes som odchádzala z lode s veľmi príjemným pocitom. Byť súčasťou prvého ročníka Dunajského plesu ako moderátorka bolo super!“ priznala herečka. Práve prvé momenty večera jej podľa vlastných slov napovedali, že nepôjde o obyčajné podujatie.
„Milujem momenty, keď ešte pred prvým tancom cítiš, že večer bude dobrý. Že ľudia sa usmievajú, sú naladení, tešia sa jeden na druhého… a presne taký bol tento ples,“ napísala Zuzana s nadšením. Večer od prvej chvíle až po záver charakterizovala uvoľnená atmosféra plná radosti a elegancie, ako to opisovala Vačková vo svojom príspevku.
