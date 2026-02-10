Športovcovi mali na olympiáde zakázať jeho helmu: Niesla pritom dôležitý odkaz, Ukrajinec nesúhlasí

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
SITA
Zimné olympijské hry 2026
Športovec rozhodnutie ostro kritizuje a považuje ho za zradu.

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč tvrdí, že mu Medzinárodný olympijský výbor zakázal štartovať na olympiáde s helmou zobrazujúcou športovcov zabitých vo vojne na Ukrajine. Medzi obeťami boli aj jeho priatelia. Výbor sa údajne odvoláva na pravidlo 50, ktoré zakazuje politickú propagandu a demonštrácie na olympijských športoviskách.

Heraskevyč rozhodnutie ostro kritizuje a považuje ho za zradu voči športovcom, ktorí sa už na hry nikdy nevrátia, informuje BBC. MOV uvádza, že nedostal oficiálnu žiadosť o schválenie helmy. Zákaz zatiaľ nepotvrdil. Podporu skeletonistovi vyjadril aj prezident Zelenskyj, podľa ktorého pravda o vojne nie je politickou demonštráciou. Športovec na situáciu upozorňoval už v Pekingu 2022 známym nápisom „No War in Ukraine“.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Dobré správy z olympiády: Slovenský skokan na lyžiach Kapustík postúpil do 2. kola na strednom mostíku
2.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie v pozícii kapitána Tomáš Tatar: Verí, že lídrami budú všetci
3.
Olympiáda sa ešte len začala, už je tu prvý bizár: So zlatými medailami nie je niečo v poriadku
Zobraziť všetky články (17)

Hrdý, že môže reprezentovať

Ukrajinský skeletonista zároveň vyjadril hrdosť, že na ZOH 2026 v Taliansku môže reprezentovať svoju krajinu. Jeho cieľom je ukázať svetu, že Ukrajina, hoci sužovaná vojnou, stále stojí pevne. Dvadsaťsedemročný Heraskevyč bol spolu s rýchlokorčuliarkou Jelizavetou Sydorkovou vlajkonosičom 46-člennej ukrajinskej výpravy na piatkovom otváracom ceremoniáli podujatia.

Foto: SITA/AP

Heraskevyča čakajú už tretie ZOH, predtým súťažil aj v Pchjongjangu 2018 a Pekingu 2022. „Je to veľká česť pre mňa, ale aj pre Ukrajinu v týchto ťažkých časoch. Verím, že je to silný symbol pre Ukrajinu, že stále stojíme pevne a sme medzi najlepšími národmi napriek prebiehajúcej vojne,“ povedal.

Športovec na MS 2025 v Lake Placid skončil štvrtý a verí, že v sobotu 13. februára v Cortine d’Ampezzo má šancu získať medailu. „Bol som veľmi blízko, takže naším cieľom je získať medailu a verím, že to dokážeme,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Korupcia na Slovensku rastie: V rebríčku sme sa prepadli, patríme k najhorším v EÚ

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac