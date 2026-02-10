Športovcovi mali na olympiáde zakázať jeho helmu: Niesla pritom dôležitý odkaz, Ukrajinec nesúhlasí

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč tvrdí, že mu Medzinárodný olympijský výbor zakázal štartovať na olympiáde s helmou zobrazujúcou športovcov zabitých vo vojne na Ukrajine. Medzi obeťami boli aj jeho priatelia. Výbor sa údajne odvoláva na pravidlo 50, ktoré zakazuje politickú propagandu a demonštrácie na olympijských športoviskách.
Heraskevyč rozhodnutie ostro kritizuje a považuje ho za zradu voči športovcom, ktorí sa už na hry nikdy nevrátia, informuje BBC. MOV uvádza, že nedostal oficiálnu žiadosť o schválenie helmy. Zákaz zatiaľ nepotvrdil. Podporu skeletonistovi vyjadril aj prezident Zelenskyj, podľa ktorého pravda o vojne nie je politickou demonštráciou. Športovec na situáciu upozorňoval už v Pekingu 2022 známym nápisom „No War in Ukraine“.
Hrdý, že môže reprezentovať
Ukrajinský skeletonista zároveň vyjadril hrdosť, že na ZOH 2026 v Taliansku môže reprezentovať svoju krajinu. Jeho cieľom je ukázať svetu, že Ukrajina, hoci sužovaná vojnou, stále stojí pevne. Dvadsaťsedemročný Heraskevyč bol spolu s rýchlokorčuliarkou Jelizavetou Sydorkovou vlajkonosičom 46-člennej ukrajinskej výpravy na piatkovom otváracom ceremoniáli podujatia.
Heraskevyča čakajú už tretie ZOH, predtým súťažil aj v Pchjongjangu 2018 a Pekingu 2022. „Je to veľká česť pre mňa, ale aj pre Ukrajinu v týchto ťažkých časoch. Verím, že je to silný symbol pre Ukrajinu, že stále stojíme pevne a sme medzi najlepšími národmi napriek prebiehajúcej vojne,“ povedal.
Športovec na MS 2025 v Lake Placid skončil štvrtý a verí, že v sobotu 13. februára v Cortine d’Ampezzo má šancu získať medailu. „Bol som veľmi blízko, takže naším cieľom je získať medailu a verím, že to dokážeme,“ dodal.
Nahlásiť chybu v článku