Spor o Spievankovo je na konci. Po roku padol verdikt a o postave Zahrajka je rozhodnuté

Dvojica Richard Čanaky a Mária Podhradská spolu vystupovali 22 rokov. Rozpad obľúbenej detskej skupiny Spievankovo preto mnohých šokoval. Neskôr prišiel spor o postavu Zahrajka.

Ako sme vás v minulosti informovali v článku, po rozpade skupiny Spievankovo začal Richard Čanaky bojovať o značku Zahrajka a kontaktoval príslušné orgány, aby získal ochrannú známku, keďže podľa jeho slov bude vždy len jeho osoba Zahrajkom a autorské práva by mali patriť jemu. S tým však nesúhlasila jeho bývala kolegyňa.

Obaja verili, že majú na postavu nárok

„Pán Čanaky sa vložil do pozície obete. My sme s manželom vybudovali Spievankovo a Zahrajka. Právoplatne vlastníme aj značky. Ja som sa starala o celý chod Spievankova od koncertov po výrobu filmov. Je to také nefér. Ale pán Čanaky neprávoplatne používa značku Zahrajko, robí si samostatné koncerty, na ktorých sme sa nedohodli. Škodí celému Spievankovu. Ak sa cíti ako Zahrajko, tak by sa tak mal aj správať,“ vyjadrila sa v minulosti Podhradská, ktorú deti poznajú ako Spievanku, pre portál Nový čas.

Richard Čanaky naďalej vystupoval ako Zahrajko na vlastných koncertoch. Mária Podhradská najprv prehlásila, že aktivity Spievankova pokračujú aj bez Čanakyho, no neskôr predstavila nového herca v tejto úlohe – Petra Szollosa. Mária sa totiž vyjadrila, že na niektorých akciách musí Zahrajko byť, pretože musia byť fér k svojim objednávateľom, ktorým bola táto postava sľúbená.

„Nemám ťažké srdce na hercov, ktorí tú postavu hrajú – je to pre nich jedna z pracovných úloh, ktorú im ponúkli a oni ju prijali. Pre mňa je však Zahrajko spojený s dvadsiatimi rokmi života, keď som ho formoval a tvoril. Naozaj sa nikam nechystám odísť a sily ani energia mi nechýbajú,“ zareagoval na túto skutočnosť Čanaky.

Neskôr Čanaky vytvoril vlastný projekt, ako sme vás informovali v článku, ktorý nazval Cupi & Lupi. „Aj keď som v kostýme kocúrika Lupiho, deti sa na mňa dívajú ako na prezlečeného Zahrajka s ušami,“ vysvetlil. Dvojica Cupi & Lupi pritom na koncertoch vystupovala aj ako Zahrajko a myška Eliška.

Boj o Zahrajka má svoj rozsudok