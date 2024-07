Richard Čanaky zo Spievankova spravil dôležitý krok. Postavy Zahrajka sa vzdať nehodlá, rozhodol sa však pre zmenu

Ako sme vás informovali v článku, vojna medzi Spievankou a Zahrajkom stále pokračuje. Zatiaľ čo ona ho nahradila na vystúpeniach iným hercom, on začal robiť vlastné, nevzdávajúc sa tejto značky. Popritom však rozbehol ďalší projekt, v ktorom si zas on našiel novú partnerku.

Je to už nejaký čas, odkedy ľudí šokoval rozpad projektu Spievankovo. Dvojica Richard Čanaky a Mária Podhradská spolu vystupovali 22 rokov a tak nik nečakal, že sa situácia medzi nimi takto vyostrí. Ako informoval portál Nový čas, Čanaky bol odhodlaný nevzdať sa značky Zahrajko a ako ste si mohli všimnúť, začal robiť vlastné koncerty, kde vystupuje po boku novej partnerky.

Stále je Zahrajko

„Zahrajkom ostávam naďalej. Nedokážem a nechcem sa ho vzdať a aj vaše reakcie boli pre mňa povzbudením, aby som bojoval o to, nech nepokračuje ten zmätok, ktorý sa deťom podsúva. Zahrajka majú deti spojeného so mnou a prajem si, aby to tak ostalo,“ vyjadril sa nedávno Čanaky na sociálnej sieti.

V príspevku tiež vysvetlil, že naďalej odohráva koncerty ako Zahrajko, no zároveň vystupuje aj pod novou značkou – Cupi & Lupi. „Aj keď som v kostýme kocúrika Lupiho, deti sa na mňa dívajú ako na prezlečeného Zahrajka s ušami,“ dodal.

Nielen Spievanka, ale tiež Zahrajko tak už vystupuje po boku novej partnerky. Niekedy po boku mačky Cupi vystupuje ako kocúr Lupi a inokedy zas ako Zahrajko po boku postavy myšky Elišky. Zatiaľ čo tak v Spievankove pribudol nový herec stvárňujúci Zahrajka, v tomto prípade sa rozhodol Čanaky vymyslieť novú postavu namiesto „novej“ Spievanky.

Micheala, ktorá stvárňuje tieto postavy, je pritom nielen jeho pracovná partnerka, ale tiež snúbenica.

Nový seriál

Dvojica už stihla vystúpiť na viacerých podujatiach a spoločne pripravujú aj vlastný seriál Turbo Šampióni. V tomto príbehu podľa príspevku budú účinkovať aj deti, ktoré prídu vždy, keď ich zavolá čarovný kľúčik. Podobný koncept mohli fanúšikovia vidieť aj v Spievankove, v ktorom zas bola čarovná oživená píšťalka, a tak len čas ukáže, ako sa rozhodol Čanaky tento nápad poňať originálne.