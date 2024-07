Vojna v Spievankove naďalej pokračuje. Richard Čanaky po dlhej dobe opäť prehovoril, jeho slová fanúšikov Zahrajka zasiahli

Len pred nejakým časom verejnosť šokoval rozpad obľúbenej detskej skupiny Spievankovo. Dvojica Richard Čanaky a Mária Podhradská spolu pritom vystupovali 22 rokov.

Pred pár mesiacmi portál Nový čas informoval o tom, že Richard Čanaky začal bojovať o značku Zahrajka a kontaktoval príslušné orgány, aby získal ochrannú známku, ktorú oficiálne vlastní spoločnosť Tonada, ktorej konateľom je Mária Podhradská. Podľa Čanakyho bude vždy len jeho osoba Zahrajkom a autorské práva by mali byť jeho.

Po konfliktoch vystupuje aj sám

Momentálne po konfliktoch vystupuje aj sám. „Podal som návrh na vyhlásenie ochrannej známky Zahrajko za neplatnú. Drvivá väčšina ľudí Zahrajka stotožňuje s mojou osobou,“ povedal pre portál. Tvrdí, že označenie Zahrajko používal dávno predtým, ako bola zaregistrovaná ochranná známka. Mária Podhradská sa vtedy vyjadrila, že to, že Richard Čanaky podal podnet, sa dozvedela až od samotného portálu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Spievankovo (@spievankovo_official)

„Mrzí ma, že pán Čanaky sa nechce stretnúť a dohodnúť sa. Ide proti hodnotám Spievankova, ktoré 20 rokov deťom prinášam. Pán Čanaky sa vložil do pozície obete. My sme s manželom vybudovali Spievankovo a Zahrajka. Právoplatne vlastníme aj značky. Ja som sa starala o celý chod Spievankova od koncertov po výrobu filmov. Je to tak nefér. Ale pán Čanaky neprávoplatne používa značku Zahrajko, robí si samostatné koncerty, na ktorých sme sa nedohodli. Škodí celému Spievankovu. Ak sa cíti ako Zahrajko, tak by sa tak mal aj správať,“ povedala Mária.

Najnovšie vyjadrenie