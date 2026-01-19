Streľba na mestskom úrade v Česku: Na mieste sú dvaja mŕtvi, medzi nimi aj útočník so zbraňou

Polícia Českej republiky informuje na sociálnych sieťach o streľbe na mestskom úrade v obci Chřibská na Děčínsku v Úsťanskom kraji. Na mieste sú dvaja mŕtvi, medzi nimi aj útočník.
Aktualizácia: Polícia potvrdila dve obete, obe mužského pohlavia, pričom jedna z nich je strelec a 6 zranených osôb. Minimálne jedna žena je ranená ťažko.
Streľba na mestskom úrade
„V súčasnej dobe na miesto smerujú všetky naše dostupné sily a prostriedky. Nateraz nedisponujeme ďalšími informáciami, budeme ich však postupne dopĺňať,“ informuje česká polícia na X. Podľa dostupných informácií má byť zranený aj policajt. Útočníka zneškodnila hliadka.
Medzi obeťami je aj jedna žena, budova je už zabezpečená.
V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na Městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě.Nyní nedisponujeme větším množství informací, jakmile je budeme mít,budeme je postupně doplňovat.
— Policie ČR (@PolicieCZ) January 19, 2026
Polícia ďalej informovala, že bude aktualizovať informácie o ranených. Na miesto smeruje psychologická pomoc pre všetkých dotknutých touto udalosťou.
