Spoliehať sa pri dôchodku na štát je cesta do pekla: Česi žijú šťastnejší život než Slováci, kľúčové sú peniaze

Foto: Freepik/gpointstudio / Pexels

Lucia Mužlová
SITA
Česi žijú šťastnejší život než Slováci, šťastie ľudí pritom závisí najmä od dostatku peňazí.

Česi žijú šťastnejší život než Slováci. Ukázal to medzinárodný prieskum finančnej skupiny NN, ktorá skúmala mieru šťastia v 11 krajinách sveta. Prieskumom sa zistilo, že bez ohľadu na vyspelosť krajiny najväčší pocit šťastia prináša finančné zabezpečenie. Väčšina krajín, ktoré sa zúčastnili na prieskume, boli európske krajiny, no pridalo sa aj Turecko a Japonsko.

Najšťastnejší obyvatelia podľa prieskumu žijú v Holandsku, ktoré dosiahlo 6,8 bodu na desaťbodovej stupnici šťastia. Druhí najšťastnejší sú obyvatelia v Belgicku, ktoré na stupnici šťastia dosiahlo 6,7 bodu. Česi v rámci prieskumu skončili na treťom mieste s 6,4 bodu. Slovensko sa s hodnotou 5,9 bodu nachádza mierne pod priemerom.

Ilustračná foto: Unsplash

Výsledky prieskumu odhalili, že najmenej šťastný život žijú ľudia v Japonsku, ktoré je známe veľkým pracovným zaťažením. „Z demografického hľadiska sú najšťastnejší ľudia s vyšším vzdelaním, tí na dôchodku, žijúci s partnerom a s úsporami v banke. Za najmenej šťastných sa označili mladí ľudia vo veku od 18 do 34 rokov,“ spresnila finančná skupina NN.

5 faktorov, ktoré vplývajú na šťastie

Dáta súčasne ukázali, že jestvuje päť hlavných faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na ľudské šťastie. Najdôležitejším faktorom je pre obyvateľov všetkých 11 krajín dostatok peňazí. Na druhom mieste sú to podmienky pre bývanie. Pevné zdravie skončilo na treťom mieste. Pocit šťastia ľuďom prinášajú tiež dosiahnuté životné úspechy a osobné vzťahy s rodinou a priateľmi.

Osamelosť podľa prieskumu zostáva pretrvávajúcim problémom. „Ak chceme byť šťastnejší, potrebujeme zapracovať na našich rodinných väzbách, priateľstvách a viac sa zapájať do komunitného života,“ skonštatovala finančná skupina NN a podotkla, že je množstvo aktivít, ktoré človeka robia šťastným a nestoja nič. „Napríklad dobrý spánok zvýši naše mentálne šťastie až o 37 percent, pochvala od blízkej osoby o 24 percent. Medzi ďalšie pozitívne momenty, ktoré nás robia v živote šťastnými, patrí napríklad aj vyznanie lásky, športovanie, pobyt v prírode alebo čas s priateľmi,“ doplnila finančná skupina.

Spoliehať sa pri dôchodku na štát je nesprávne

Z prieskumu vyplynulo, že respondenti, ktorí v prieskume uviedli, že majú úspory na pokrytie 12 mesiacov života, mali osemnásobne vyššie skóre šťastia oproti priemeru. Súčasne sa ukázalo, že so svojou dnešnou finančnou situáciou je spokojných len 19 percent Slovákov. Ako finančná skupina NN upozornila, nedostatok peňazí a finančné obmedzenia sú významnými stresovými faktormi, ktoré vedú k frustrácii, pričom tá s pribúdajúcimi rokmi rastie.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský podotkol, že finančná spokojnosť závisí od schopnosti efektívne rozhodovať už dnes. „Medzinárodný prieskum ukázal, že vypracovaný osobný finančný plán pomáha zvýšiť úroveň finančnej spokojnosti až o tretinu. Súčasťou takéhoto plánu je aj príprava na dôchodok. Ak sa človek nechce spoliehať s vlastným dôchodkom iba na štát, sporenie v II. dôchodkovom pilieri je nevyhnutné. Sporenie v III. dôchodkovom pilieri, naviac aj s možnosťou príspevkov od zamestnávateľa, dokáže takisto zlepšiť kvalitu života na dôchodku,“ vysvetlil Višňovský s tým, že ak sa pridajú aj ďalšie formy investovania, mladí môžu získať dobrú finančnú perspektívu do budúcnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šťastie sa usmialo hneď na dvoch hráčov: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, tikety ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac