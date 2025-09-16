Spoliehať sa pri dôchodku na štát je cesta do pekla: Česi žijú šťastnejší život než Slováci, kľúčové sú peniaze

Česi žijú šťastnejší život než Slováci. Ukázal to medzinárodný prieskum finančnej skupiny NN, ktorá skúmala mieru šťastia v 11 krajinách sveta. Prieskumom sa zistilo, že bez ohľadu na vyspelosť krajiny najväčší pocit šťastia prináša finančné zabezpečenie. Väčšina krajín, ktoré sa zúčastnili na prieskume, boli európske krajiny, no pridalo sa aj Turecko a Japonsko.
Najšťastnejší obyvatelia podľa prieskumu žijú v Holandsku, ktoré dosiahlo 6,8 bodu na desaťbodovej stupnici šťastia. Druhí najšťastnejší sú obyvatelia v Belgicku, ktoré na stupnici šťastia dosiahlo 6,7 bodu. Česi v rámci prieskumu skončili na treťom mieste s 6,4 bodu. Slovensko sa s hodnotou 5,9 bodu nachádza mierne pod priemerom.
Výsledky prieskumu odhalili, že najmenej šťastný život žijú ľudia v Japonsku, ktoré je známe veľkým pracovným zaťažením. „Z demografického hľadiska sú najšťastnejší ľudia s vyšším vzdelaním, tí na dôchodku, žijúci s partnerom a s úsporami v banke. Za najmenej šťastných sa označili mladí ľudia vo veku od 18 do 34 rokov,“ spresnila finančná skupina NN.
5 faktorov, ktoré vplývajú na šťastie
Dáta súčasne ukázali, že jestvuje päť hlavných faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na ľudské šťastie. Najdôležitejším faktorom je pre obyvateľov všetkých 11 krajín dostatok peňazí. Na druhom mieste sú to podmienky pre bývanie. Pevné zdravie skončilo na treťom mieste. Pocit šťastia ľuďom prinášajú tiež dosiahnuté životné úspechy a osobné vzťahy s rodinou a priateľmi.
Osamelosť podľa prieskumu zostáva pretrvávajúcim problémom. „Ak chceme byť šťastnejší, potrebujeme zapracovať na našich rodinných väzbách, priateľstvách a viac sa zapájať do komunitného života,“ skonštatovala finančná skupina NN a podotkla, že je množstvo aktivít, ktoré človeka robia šťastným a nestoja nič. „Napríklad dobrý spánok zvýši naše mentálne šťastie až o 37 percent, pochvala od blízkej osoby o 24 percent. Medzi ďalšie pozitívne momenty, ktoré nás robia v živote šťastnými, patrí napríklad aj vyznanie lásky, športovanie, pobyt v prírode alebo čas s priateľmi,“ doplnila finančná skupina.
Spoliehať sa pri dôchodku na štát je nesprávne
Z prieskumu vyplynulo, že respondenti, ktorí v prieskume uviedli, že majú úspory na pokrytie 12 mesiacov života, mali osemnásobne vyššie skóre šťastia oproti priemeru. Súčasne sa ukázalo, že so svojou dnešnou finančnou situáciou je spokojných len 19 percent Slovákov. Ako finančná skupina NN upozornila, nedostatok peňazí a finančné obmedzenia sú významnými stresovými faktormi, ktoré vedú k frustrácii, pričom tá s pribúdajúcimi rokmi rastie.
Člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský podotkol, že finančná spokojnosť závisí od schopnosti efektívne rozhodovať už dnes. „Medzinárodný prieskum ukázal, že vypracovaný osobný finančný plán pomáha zvýšiť úroveň finančnej spokojnosti až o tretinu. Súčasťou takéhoto plánu je aj príprava na dôchodok. Ak sa človek nechce spoliehať s vlastným dôchodkom iba na štát, sporenie v II. dôchodkovom pilieri je nevyhnutné. Sporenie v III. dôchodkovom pilieri, naviac aj s možnosťou príspevkov od zamestnávateľa, dokáže takisto zlepšiť kvalitu života na dôchodku,“ vysvetlil Višňovský s tým, že ak sa pridajú aj ďalšie formy investovania, mladí môžu získať dobrú finančnú perspektívu do budúcnosti.
