Spochybňovanie postupu polície pri nehode šéfa SIS má dohru: Ostrá reakcia poverenej prezidentky Policajného zboru

Foto: Facebook - Polícia SR - Nitriansky kraj / SITA - Milan Illík

Michaela Olexová
TASR
Tvrdenia sú podľa nej nepodložené.

Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová sa ohradila voči snahám spochybňovať postup polície pri objasňovaní dopravnej nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre. Vyplýva to z jej stanoviska, ktoré TASR poskytol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Deklarovala, že polícia koná v súlade so zákonom.

„Policajný zbor koná v súlade so zákonom a profesionálne, pričom všetky okolnosti prípadu sú riadne objasňované v rámci prebiehajúceho konania,“ uviedla Maškarová.

Podotkla, že sa nebude zapájať do neodborných verejných či politických diskusií, ktoré sú podľa nej založené na nepodložených tvrdeniach alebo konšpiráciách, ako napríklad, že vrcholový predstaviteľ štátneho orgánu kontaktoval priamo krajského riaditeľa z miesta dopravnej udalosti.

Policajt bol povinný vykonať služobný zákrok aj mimo služby

Dodala, že v jej záujme je, aby všetky podnety, ktoré vzbudzujú pochybnosti o objektívnom objasnení tohto dopravného incidentu, boli dôsledne preverené.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislav Hajnovič odmieta tvrdenie, že ho vo veci nehody kontaktoval vrcholný predstaviteľ štátneho orgánu.

„V tento deň sa presúval úsekom v blízkosti dopravného incidentu, ktorý sa stal na mieste, ktorým pravidelne prechádza,“ doplnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.

Foto: SITA

Podotkla, že vzhľadom na to, že pri dopravnej udalosti sa v čase príchodu ešte nenachádzal výjazd z oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, príslušný objasňovať nehodu, zastavil s vozidlom a zistil, či sú všetci v poriadku. Následne podľa hovorkyne kontaktoval operačné stredisko, aby preveril, či bol na miesto incidentu vyslaný výjazd.

Za potrebné považuje uviesť, že v súlade so zákonom o Policajnom zbore je policajt povinný vykonať služobný zákrok aj mimo služby, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok. „V danom prípade išlo o štandardné a zákonné konanie krajského riaditeľa v súlade s jeho povinnosťami,“ poznamenala.

Tvrdenia sú podľa nej nepravdivé a zavádzajúce

Osobitne zdôraznila, že krajský riaditeľ Policajného zboru zodpovedá za bezpečnostnú situáciu na území svojho pôsobenia a jeho prítomnosť pri vážnych alebo mimoriadnych udalostiach nie je neobvyklá, ale vyplýva z povahy jeho riadiacej funkcie.

Ilustračná foto: Pexels

„Policajný zbor dôrazne odmieta a ohradzuje sa voči nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam. Ide o nepodložené špekulácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Takéto tvrdenia zasahujú do dôveryhodnosti a nestrannosti Policajného zboru a spochybňujú služobnú činnosť polície,“ dodala.

Zástupcovia opozičnej strany SaS na stredajšej tlačovej konferencii uviedli, že Gašpar telefonoval po svojej dopravnej nehode koncom augusta Hajnovičovi. Ten podľa nich na miesto nehody prišiel v civile.

Gašpar koncom augusta potvrdil, že mal nehodu a prípadom sa zaoberá polícia. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločnosti, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol. Polícia pre TASR minulý týždeň uviedla, že riaditeľ SIS má byť vo veci jeho dopravnej nehody vypočutý v priebehu októbra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšie zistenia SaS: Gašpar mal po nehode volať krajskému policajnému šéfovi, ten hneď prišiel v…

