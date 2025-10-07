Spevák Jožo Ráž priznal, aký dostáva dôchodok. Hoci má viac než priemerný Slovák, stále je v mínuse

Legendárny frontman skupiny Elán patrí medzi najznámejších slovenských hudobníkov, ktorí sa aj po desaťročiach držia na vrchole. Hoci už má nárok na zaslúžený oddych, život na dôchodku si Jožo Ráž zjavne neužíva tak pokojne, ako by sa mohlo zdať.
Spevák oslávil minulý rok okrúhlu sedemdesiatku a netají sa tým, že si aj na dôchodku dokáže zarobiť viac než väčšina jeho rovesníkov. Ako priznal v relácii Smotánka, napriek štedrej sume je jeho mesačný rozpočet riadne v mínuse.
Dôchodok, o akom väčšina len sníva
Jožo Ráž na rovinu priznal, že jeho dôchodok rozhodne nepatrí medzi priemerné. „Poviem takto, že ja mám penziu 1 100 eur,“ prezradil pekne priamo známy rocker.
Na porovnanie, podľa údajov Sociálnej poisťovne dosiahol priemerný starobný dôchodok na Slovensku za august 2025 výšku 702,44 eura mesačne. Ráž tak dostáva zhruba o polovicu viac, než bežný slovenský senior.
