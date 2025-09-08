Speváčka Dara Rolins posiela jasný odkaz fanúšikom: Šťastie si určuje každý sám, nie naše okolie

Nie vždy sa na nás ľudia pozerajú tak, ako by sme si želali. Niekedy ich pohľad hovorí viac o nich samých, než o nás.
Speváčka Dara Rolins sa vo svojom najnovšom príspevku na Instagrame dotkla témy, ktorú pozná každý – pocitu, že sme hodnotení alebo nespravodlivo posudzovaní. Pripomenula, že obraz, ktorý o nás vytvárajú iní, nevypovedá o našej hodnote, ale o ich vlastnom vnútornom svete. A práve preto by sme nemali dovoľovať, aby cudzie názory určovali naše šťastie či smerovanie.
O pohľade druhých
Speváčka vo svojom príspevku napísala: „Nikdy sa necíťte zodpovední za to, ako vás vidia iní. Je to odraz toho, ako oni vidia samých seba.“ Podľa nej sa totiž správanie druhých často odvíja od toho, ako sú schopní mať radi sami seba.
Ako dodala: „To, ako sa majú/nemajú radi… Nechovajú sa k vám tak, ako si zaslúžite, ale tak, ako si zaslúžia oni sami. Vidia vás SVOJOU optikou.“ Ako hovorí Rolins, práve z toho sa dá veľa vyčítať o charaktere a vnútornom nastavení druhého človeka. „A pre vás je to len informácia o ich charaktere, povahe, stave. Nič viac.“ Zároveň zdôraznila, že každý si svoj život formuje sám: „Vy sami určujete, definujete seba, svoje hranice, potreby, túžby, smer. Svoje šťastie. Zodpovední sebe a svojmu svedomiu.“
V závere priznala aj istý smútok z nespravodlivosti voči ľuďom, ktorí prinášajú do sveta dobro: „Moja dnešná myšlienka a môj pozdrav letí k vám pri tom, ako sa pozerám na svet okolo… A občas ma zamrzí, keď hlupáci uvádzajú do smútku ľudí, ktorých mám rada. Láskavých ľudí, ktorí robia svet lepším. A nezištne. Len preto, že horší byť nevedia.“
Svoj odkaz zakončila povzbudením: „Nedajte sa ani vy, je nás viac – spokojných a prajných.“
