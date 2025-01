Exkluzívne: Na Slovensku pribúdajú špeciálne čerpacie stanice, natankujete tu lacnejšie. Koncept mieri aj do ďalších miest

Príchod medzinárodnej spoločnosti Orlen na slovenský trh datujeme do roku 2019. Masívnejšiu expanziu čerpacie stanice s červeno-bielym logom zaznamenali o niečo neskôr, no o to ambicióznejšie. Zástupcovia Orlenu sa netaja tým, že v rámci Slovenska by sa v blízkej budúcnosti chceli usadiť na druhom mieste za suverénnym lídrom – Slovnaftom. Okrem konkurencie u nás vody rozvírili aj novým konceptom staníc.

Konkrétne ide o takzvané Orlen Express, teda čerpacie stanice, ktoré sú plne samoobslužné. Túto myšlienku už v minulosti do praxe zaviedla napríklad Benzina, no väčší hráči sa jej nechytili a teda sa na tuzemskom trhu neudomácnila. Opätovne to vo väčšom meradle skúsil pri rozširovaní svojej siete spomínaný Orlen. Podľa informácií z oficiálnej webovej stránky je Orlen Express otvorený na 35 miestach po celom Slovensku.

Hlavným lákadlom je cena

Automatizovanie rôzneho charakteru sa dostáva do popredia čoraz viac takmer v každom segmente služieb. Príkladom sú samoobslužné kiosky vo fastfoodoch, samoobslužné pokladnice v supermarketoch, ale napríklad tiež samoobslužné čerpacie stanice. Pravdou je, že pre niekoho nemusí ísť o populárne novinky, no iní si ich zase nevedia vynachváliť. Kým v obchode či reštaurácii za samoobsluhu zľavu nedostanete, na čerpačkách áno. A práve na tom stavia aj Orlen.

Ako teda takáto čerpacia stanica funguje? V zásade sa pri bežnom používaní od klasických čerpačiek nelíši. S vozidlom zaparkujete pri tankovacom stojane a jeden z mála rozdielov je, že si vopred navolíte maximálnu sumu, za akú chcete palivo natankovať. Platba je možná iba platobnou, respektíve tankovacou kartou. Zvolenú sumu vám spoločnosť predautorizuje, následne sa odblokuje tankovacia pištoľ.

Po dokončení tankovania, respektíve prečerpaní vopred zaplatenej sumy, pištoľ sama tankovací proces ukončí. V prípade, že ste natankovali nižšiu sumu, sa vám tieto prostriedky vrátia späť na kartu. Hlavným lákadlom pre motoristov by však v tomto prípade nemala byť samotná autonómia, ale nižšie ceny pohonných hmôt a nonstop dostupnosť služieb.

Orlen totiž na svojich Express čerpačkách ponúka o niečo lacnejší benzín a naftu. Ide pritom o rovnaké palivo, ako nájdete na štandardných prevádzkach, no jeho nižšiu cenu spoločnosť dokáže ponúkať vďaka zníženým nákladom na chod samotnej stanice. „Vzhľadom na nižšie prevádzkové náklady sme schopní našim klientom poskytovať kvalitné pohonné látky s rovnakým štandardom ako na klasických čerpacích staniciach,“ doplnila pre interez hovorkyňa Orlen Lenka Terpáková.

Už čoskoro otvoria novú prevádzku, zamieria aj na východ?

