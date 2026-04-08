„Som hladný po mieri,“ povedal Fico počas svojho príhovoru na Slavíne. Otvoril otázku rozpadu NATO

Klaudia Oselská
Tvrdí, že medzinárodné právo je pošliapané a začína platiť „nový svetový poriadok“.

Predseda vlády SR Robert Fico si v stredu 8. apríla o 15.00 h pri pamätníku Slavín v Bratislave pripomenul 81. výročie oslobodenia Bratislavy položením venca k vojnovému pamätníku Slavín. Počas podujatia vystúpil aj s príhovorom.

Premiér v príhovore spomenul tri poďakovania, no zároveň sa venoval aj téme cien ropy. Najväčšie poďakovanie venoval „chlapcom a dievčatám“ Červenej armády a Rumunskej armády. Podľa jeho slov totiž šlo v mnohých prípadoch o mladých mužov, ktorí „možno ani nepoznali vôňu ženy“, no prišli do strednej Európy, za ktorej oslobodenie položili život.

Premiér je hladný po mieri

Ďalej poďakoval prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu, zároveň uviedol, že v zásadných otázkach slovenskej štátnosti a suverenity sú spolu ako „Svätoplukove prúty“. „Ak nebudeme spolu, pán Boh ochraňuj túto krajinu,“ dodal vzapätí.

Na poslednom mieste poďakoval každému, kto sa zúčastnil dnešnej pripomienky 81. výročia oslobodenia Bratislavy. Podľa jeho slov sa zdá, že mnohí nie sú unavení a nasýtení mieru. Dokonca uviedol, že on sám je „hladný po mieri“ a s ním aj celé Slovensko.

Venoval sa aj cenám ropy

Na záver sa dotkol aj konfliktu na Blízkom východe a cien ropy. Uviedol, že mal ťažkú noc, pretože čakal, ako to dopadne s uzavretím prímeria medzi USA a Iránom. Tvrdí však, že sa mu po vyhlásení „krehkého prímeria“ uľavilo, vzhľadom aj na súvislosť s rastom cien ropy.

Zároveň zdôraznil potrebu mieru a skritizoval ľudí, ktorí si mier dostatočne nevážia a „vojnu pokladajú za počítačovú hru“. Tvrdí, že medzinárodné právo je pošliapané a začína platiť „nový svetový poriadok“, v ktorom sa musíme zorientovať.

„Čakajú nás vážne rozhodnutia. Čo keď naozaj dôjde k rozpadu NATO? Kde bude naše bezpečnostné zakotvenie? Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom, máme veriť Angličanom a Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste?“ pýtal sa Fico. V závere svojho príhovoru vyhlásil, že sa s týmito otázkami obráti na voličov a oni rozhodnú o tom, aká bude ďalšia bezpečnostná budúcnosť Slovenska.

Ukrajina vyzýva obchodníkov na zníženie cien palív. V marci doviezla až 577 000 ton nafty

