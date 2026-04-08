Ukrajina vyzýva obchodníkov na zníženie cien palív. V marci doviezla až 577 000 ton nafty

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Cena nafty po útoku na Blízkom východe vzrástla na dvojnásobok.

Ukrajina doviezla v marci najviac nafty za ostatných päť rokov a v tomto tempe dovozu plánuje pokračovať aj tento mesiac. Uviedla to v stredu ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, ktorá zároveň vyzvala obchodníkov na zníženie cien palív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ukrajina v marci doviezla 577 000 ton nafty

Potom, ako ruské útoky zničili veľkú časť produkčnej kapacity domácich rafinérií, Ukrajina je teraz takmer úplne závislá od dovozu benzínu a nafty, aby pokryla svoje potreby. Podľa údajov Reuters doviezla Ukrajina v marci 577 000 ton nafty. To je najvyšší objem za mesiac marec od roku 2021, pričom medzimesačne to znamená zvýšenie o 26 % a medziročne o 12 %.

Problémom však je, že po vypuknutí vojny na Blízkom východe, k čomu došlo po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára, zaznamenali ceny nafty rast na takmer dvojnásobok. To vyvolalo obavy medzi poľnohospodármi, ktorí začali s jarnými prácami, navyše agrosektor je pre ukrajinské hospodárstvo kľúčový.

Ilustračné foto: TASR

Obchodníkov vyzývajú na zníženie cien

Svyrydenková v tejto súvislosti vyzvala obchodníkov na zníženie cien, pričom dodala, že štátna firma Ukrnafta s tým už začala. „(Ukrajinský) trh by mal reagovať na zmeny férovým spôsobom,“ dodala.

Dopyt po nafte dosahuje najvyššiu úroveň na Ukrajine práve na jar, keď poľnohospodári začínajú s výsevom jarných plodín. Nasleduje obdobie žatvy v letných mesiacoch a potom na začiatku jesene, keď začína výsev ozimín, najmä pšenice.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Digitálna revolúcia v štátnej správe: Vláda odklepla vznik Rady pre transformáciu a AI

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Slováci a Česi v zahraničí
Umelá inteligencia
Tip na výlet
Najnovšie články

