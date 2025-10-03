Sociálne siete zaplavil trend „loaded water“. Z obyčajnej vody robí energetický nápoj, ktorý zaženie únavu

Hydratácia je základom zdravého životného štýlu, no pre mnohých je obyčajná voda málo príťažlivá. Aj preto sa do popredia dostávajú rôzne trendy nápoje, ktoré majú vodu zatraktívniť a priniesť aj niečo navyše.
Podľa magazínu The New York Post, najnovším hitom sociálnych sietí je tzv. „loaded water“. Ide o obyčajnú alebo perlivú vodu obohatenú o prísady, ktoré zlepšujú chuť, podporujú hydratáciu či dokonca dodávajú energiu.
Čo je to „loaded water“
„Loaded water“ nie je samostatný typ vody, ale skôr spôsob, ako ju oživiť. Do pohára či džbána sa pridáva kokosová voda, elektrolytové prášky, probiotické sódy alebo čerstvé ovocie. Recepty na tento trend sa rýchlo šíria na TikTok-u a získavajú čoraz väčšiu popularitu.
Dietologička z južnej Floridy Fiorella DiCarlo pre magazín vysvetlila, že problém dehydratácie je oveľa rozšírenejší, ako si ľudia myslia: „Väčšina ľudí je dehydrovaná, ani si to neuvedomuje. Dehydratácia môže spôsobiť únavu, spomaliť metabolizmus a zvýšiť chute na sladké, čo vedie k priberaniu. Ak loaded water dokáže pridať motiváciu alebo chuť, aby ľudia pili viac vody, som za.“
