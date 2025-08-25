SNG demontovala ďalšie dielo: Králik dal z galérie odstrániť trvalú výstavu bez autorkinho súhlasu

Foto: jurajkralik.com, TASR (Dano Veselský)

Monika Šuchová
Kríza v kultúre
V SNG dnes zasahovala aj polícia.

Riaditeľ Slovenskej národnej galérie (SNG) Juraj Králik dal odstrániť monumentálne dielo Denisy Lehockej. V galérii bolo inštalované ako dielo do architektúry od novembra 2023. Napriek tomu, že tam malo zostať natrvalo ako permanentná inštalácia, SNG ho, bez súhlasu autorky a bez vysvetlenia, dala demontovať. 

Lehocká pre portál Aktuality uviedla, že jej pred asi dvoma týždňami z národnej galérie napísali, že dielo ide dole. Napriek jej nesúhlasu sa tak udialo dnes, a to aj za sprievodu privolanej policajnej hliadky.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Ministerstvo mlčí, takto reaguje inštitúcia
2.
Namiesto umeleckého diela postavili pútač: SNG odstránenie Sušienkovej plastiky odmieta vysvetliť
3.
Kritizovala ju Šimkovičová, v SNG ju už nenájdete: Potichu zrušili výstavu, ktorá sa nepáčila ani Machalovi a Ficovi
Zobraziť všetky články (72)

Bez vysvetlenia a schválenia

Denisa Lehocká je medzinárodne etablovaná umelkyňa, ktorá v SNG pred takmer dvoma rokmi vytvorila stálu výstavu. Tá sa skladala z asi 500 jednotlivých častí, ktoré boli zasadené do steny. Išlo o päť riadkov malých sadrových predmetov, mincí a textílií, ktoré znázorňovali notový záznam. Dielo sa nachádzalo v átriu a jeho kurátorkou bola bývalá riaditeľka národnej galérie Alexandra Kusá.

Juraj Králik, nominant ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, dal dielo dnes bez súhlasu autorky demontovať. To, ako ho dávajú dolu, sledovala umelkyňa spoza vonkajších presklených stien galérie. Vedenie SNG jej napokon umožnilo nakrátko nahliadnuť, zakázalo jej však fotiť.

SNG mala Lehockú kontaktovať pred dvoma týždňami a oznámiť jej, že jej dielo chcú zamurovať, proti čomu sa autorka ohradila. Napokon jej odkázali, že inštaláciu zvesia a archivujú. Lehocká však nemala dostať ani písomné rozhodnutie o tom, že sa s jej dielom bude hýbať. Opakovane pritom tvrdila, že s deinštaláciou nesúhlasí.

Umelecký riaditeľ SNG Martin Dostál napriek tomu pre SITA uviedol, že dielo bolo deinštalované dočasne, a to kvôli inému výstavnému projektu. Podľa jeho slov bola autorka informovaná o plánovaných krokoch inštitúcie a „zúčastnila sa deinštalácie“.

Lehockej dielo „Bez názvu, 2023“  má nahradiť výstava Bang! Bang!? „Toto dielo je vo vlastníctve SNG. Dielo bude riadne a odborne odinštalované, prenesené na reštaurovanie a následne bezpečne uložené v depozitároch galérie. Autorka bola o tomto zámere informovaná,“ uviedli z Oddelenia marketingu a komunikácie SNG.

Posledná výstava pri garážach

Slobodná národná galéria a kolektív umelcov stojacich za projektom Umenie nebude ticho aj na margo toho, čo sa odohralo dnes v SNG, pripomínajú, že v utorok 26. augusta o 17:30 sa pri garážach vedľa národnej galérie uskutoční otvorenie poslednej výstavy. Garáže, ktoré sú pod správou Starého Mesta totižto majú prejsť rekonštrukciou.

„My – Umenie nebude ticho a Slobodná národná galéria vás tak pozývame na poslednú akciu tohto leta. Neznamená to však, že končíme, ale nájdeme nejaký iný spôsob, ako sa vedeniu SNG pripomínať, lebo dnešné protizákonné odinštalovanie diela Denisy Lehockej je neuveriteľné chrapúnstvo, šlendriánstvo, arogancia, amatérstvo a buranstvo,“ napísala na sociálnej sieti umelkyňa Ivana Šáteková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Ministerstvo mlčí, takto reaguje inštitúcia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac