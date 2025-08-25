SNG demontovala ďalšie dielo: Králik dal z galérie odstrániť trvalú výstavu bez autorkinho súhlasu

Riaditeľ Slovenskej národnej galérie (SNG) Juraj Králik dal odstrániť monumentálne dielo Denisy Lehockej. V galérii bolo inštalované ako dielo do architektúry od novembra 2023. Napriek tomu, že tam malo zostať natrvalo ako permanentná inštalácia, SNG ho, bez súhlasu autorky a bez vysvetlenia, dala demontovať.
Lehocká pre portál Aktuality uviedla, že jej pred asi dvoma týždňami z národnej galérie napísali, že dielo ide dole. Napriek jej nesúhlasu sa tak udialo dnes, a to aj za sprievodu privolanej policajnej hliadky.
Bez vysvetlenia a schválenia
Denisa Lehocká je medzinárodne etablovaná umelkyňa, ktorá v SNG pred takmer dvoma rokmi vytvorila stálu výstavu. Tá sa skladala z asi 500 jednotlivých častí, ktoré boli zasadené do steny. Išlo o päť riadkov malých sadrových predmetov, mincí a textílií, ktoré znázorňovali notový záznam. Dielo sa nachádzalo v átriu a jeho kurátorkou bola bývalá riaditeľka národnej galérie Alexandra Kusá.
Juraj Králik, nominant ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, dal dielo dnes bez súhlasu autorky demontovať. To, ako ho dávajú dolu, sledovala umelkyňa spoza vonkajších presklených stien galérie. Vedenie SNG jej napokon umožnilo nakrátko nahliadnuť, zakázalo jej však fotiť.
SNG mala Lehockú kontaktovať pred dvoma týždňami a oznámiť jej, že jej dielo chcú zamurovať, proti čomu sa autorka ohradila. Napokon jej odkázali, že inštaláciu zvesia a archivujú. Lehocká však nemala dostať ani písomné rozhodnutie o tom, že sa s jej dielom bude hýbať. Opakovane pritom tvrdila, že s deinštaláciou nesúhlasí.
Umelecký riaditeľ SNG Martin Dostál napriek tomu pre SITA uviedol, že dielo bolo deinštalované dočasne, a to kvôli inému výstavnému projektu. Podľa jeho slov bola autorka informovaná o plánovaných krokoch inštitúcie a „zúčastnila sa deinštalácie“.
Lehockej dielo „Bez názvu, 2023“ má nahradiť výstava Bang! Bang!? „Toto dielo je vo vlastníctve SNG. Dielo bude riadne a odborne odinštalované, prenesené na reštaurovanie a následne bezpečne uložené v depozitároch galérie. Autorka bola o tomto zámere informovaná,“ uviedli z Oddelenia marketingu a komunikácie SNG.
Posledná výstava pri garážach
Slobodná národná galéria a kolektív umelcov stojacich za projektom Umenie nebude ticho aj na margo toho, čo sa odohralo dnes v SNG, pripomínajú, že v utorok 26. augusta o 17:30 sa pri garážach vedľa národnej galérie uskutoční otvorenie poslednej výstavy. Garáže, ktoré sú pod správou Starého Mesta totižto majú prejsť rekonštrukciou.
„My – Umenie nebude ticho a Slobodná národná galéria vás tak pozývame na poslednú akciu tohto leta. Neznamená to však, že končíme, ale nájdeme nejaký iný spôsob, ako sa vedeniu SNG pripomínať, lebo dnešné protizákonné odinštalovanie diela Denisy Lehockej je neuveriteľné chrapúnstvo, šlendriánstvo, arogancia, amatérstvo a buranstvo,“ napísala na sociálnej sieti umelkyňa Ivana Šáteková.
