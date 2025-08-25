Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Ministerstvo aj inštitúcia mlčia

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Monika Šuchová
Kríza v kultúre
Na to, že niečo nesedí, upozornili ľudia z prostredia kultúry, zoznam im poskytla samotná inštitúcia.

Z Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Kým pred niekoľkými rokmi zoznam diel obsahoval cez 330 originálnych knižných ilustrácií, dnes sa mal ich počet znížiť na asi 50 diel.

Upozornili na to ľudia z prostredia umenia a kultúry Ida Želinská, Mária Rojko a Miloš Kopták, ktorí na základe infozákona od inštitúcie vedenej Petrou Flach požiadali o zoznam originálov od slovenských autorov a autoriek.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Namiesto umeleckého diela postavili pútač: SNG odstránenie Sušienkovej plastiky odmieta vysvetliť
2.
Kritizovala ju Šimkovičová, v SNG ju už nenájdete: Potichu zrušili výstavu, ktorá sa nepáčila ani Machalovi a Ficovi
3.
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Zobraziť všetky články (71)

„A? Dostali sme výpočet ani nie päťdesiatky diel, na troch A4. Vraj majú len tie. A? Stačilo. Je to verejný majetok, rozumiete?“ odkázali prostredníctvom statusu na facebookovej stránke TOTO je galéria.

Stratili sa diela?

Podľa Želiskej, Rojko a Koptáka je zoznam, ktorý získali, amatérsky. Kým ten pôvodný, ktorý od inštitúcie dostali k dispozícii pred rokmi, obsahoval inventárne čísla, meno kurátorky aj archivára, rozmery alebo techniky, akými boli diela vytvorené, nový tieto informácie nemá poskytovať.

Je navyše viditeľne okresaný. „Keď raz nejaká štátna inštitúcia niečo nakúpi alebo dostane, tak to predsa nemôže len tak zmiznúť! A tak sa pýtame: kedy tie zvyšné ilustrácie vyradili? Kam ich presunuli? Jednoducho, kde sú?“

Autori príspevku tiež upozorňujú na to, že Bibianu vedie Petra Flach rok a pol, ľudia, ktorých má však po boku, v dome umenia pôsobia aj dvadsať rokov. Preto je zoznam, ktorý poskytli, znepokojujúci. „Vykrikovali, že robili audit a hádzali špinu na tých, čo ten dom umenia pre deti viedli rok, vláčili ich verejným priestorom za blbo vypísané cesťáky. A toto si nevšimli?“ pýtajú sa.

Nemožné overiť

Interez kontaktoval ministerstvo kultúry aj Bibianu s otázkami ohľadom počtu ilustrácií i toho, ako sú archivované. Do vydania článku sme stanoviská nedostali.

Čo sa udialo so zbierkami, ktoré obsahovali diela od Albína Brunovského, Petra Kľúčika, Alojza Klimu či Adolfa Borna, zatiaľ nie je jasné. Želiská, Rojko a Kopták navyše priznávajú, že nemajú možnosť zistiť, či sa v archíve nachádzajú originály, alebo to, čo je na katalógovom lístku.

„Vieme, teraz, hneď zajtra, sa budú vyhovárať, že pri posielaní zoznamu prišlo k „zlyhaniu ľudského faktora“, k bežnej chybe a tak. Vyhodia nový, na sto percent. Skúsia povedať, že zbierka Bibiany a BIB sú dve veci (nie sú – je to pod jednou inštitúciou) a že majú dva zoznamy. Úprimne? Už im neveríme. A ani to, že tie krehké obrázky chránia, ako majú. Že sú riadne popísané, skladované v tme a suchu, aby nevybledli, nerozpraskali sa,“ vysvetľujú.

Ďalej dodávajú, že zoznam, ktorý bol aktuálne vytvorený, obsahuje diela, ktoré sa katalogizovali v roku 2009 alebo 2012. Niečo malo zmiznúť a niečo zostať. Podľa Želiskej, Rojko a Koptáka však nedáva zmysel, aby „pár ilustrácií z tej istej knihy nechali tam, kde boli, a pár sa niekam presunulo“. Priznávajú, že niektoré diela mohli naozaj zmiznúť.

„To sa nedeje len vo filmoch, že z múzeí a galérií zmiznú cennosti a o pár rokov sa niekde vynoria a niekto ich predá. Príklady máme aj na Slovensku, z 90. rokov, keď sa vyšetrovalo, ako sa komunistickí pohlavári navzájom obdarúvali Benkom, Bazovským… stačilo ich vytiahnuť z lokálnych, nie úplne sledovaných múzeí a vyradiť papierové kartičky z kartoték,“ upozornili s tým, že Bibiana nie je digitalizovaná, a verejná kontrola je teda obmedzená.

„Celé zle. Nikdy nám nenapadlo, že nedôvera voči inštitúciám môže nadobudnúť takéto rozmery. A to bolo rečí o národnom bohatstve!“ 

Venujeme sa aj dôležitým témam. 💡 Žurnalistika však nie je zadarmo. Ak nás chcete podporiť, pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac