Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Ministerstvo aj inštitúcia mlčia

Z Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií. Kým pred niekoľkými rokmi zoznam diel obsahoval cez 330 originálnych knižných ilustrácií, dnes sa mal ich počet znížiť na asi 50 diel.
Upozornili na to ľudia z prostredia umenia a kultúry Ida Želinská, Mária Rojko a Miloš Kopták, ktorí na základe infozákona od inštitúcie vedenej Petrou Flach požiadali o zoznam originálov od slovenských autorov a autoriek.
„A? Dostali sme výpočet ani nie päťdesiatky diel, na troch A4. Vraj majú len tie. A? Stačilo. Je to verejný majetok, rozumiete?“ odkázali prostredníctvom statusu na facebookovej stránke TOTO je galéria.
Stratili sa diela?
Podľa Želiskej, Rojko a Koptáka je zoznam, ktorý získali, amatérsky. Kým ten pôvodný, ktorý od inštitúcie dostali k dispozícii pred rokmi, obsahoval inventárne čísla, meno kurátorky aj archivára, rozmery alebo techniky, akými boli diela vytvorené, nový tieto informácie nemá poskytovať.
Je navyše viditeľne okresaný. „Keď raz nejaká štátna inštitúcia niečo nakúpi alebo dostane, tak to predsa nemôže len tak zmiznúť! A tak sa pýtame: kedy tie zvyšné ilustrácie vyradili? Kam ich presunuli? Jednoducho, kde sú?“
Autori príspevku tiež upozorňujú na to, že Bibianu vedie Petra Flach rok a pol, ľudia, ktorých má však po boku, v dome umenia pôsobia aj dvadsať rokov. Preto je zoznam, ktorý poskytli, znepokojujúci. „Vykrikovali, že robili audit a hádzali špinu na tých, čo ten dom umenia pre deti viedli rok, vláčili ich verejným priestorom za blbo vypísané cesťáky. A toto si nevšimli?“ pýtajú sa.
Nemožné overiť
Interez kontaktoval ministerstvo kultúry aj Bibianu s otázkami ohľadom počtu ilustrácií i toho, ako sú archivované. Do vydania článku sme stanoviská nedostali.
Čo sa udialo so zbierkami, ktoré obsahovali diela od Albína Brunovského, Petra Kľúčika, Alojza Klimu či Adolfa Borna, zatiaľ nie je jasné. Želiská, Rojko a Kopták navyše priznávajú, že nemajú možnosť zistiť, či sa v archíve nachádzajú originály, alebo to, čo je na katalógovom lístku.
„Vieme, teraz, hneď zajtra, sa budú vyhovárať, že pri posielaní zoznamu prišlo k „zlyhaniu ľudského faktora“, k bežnej chybe a tak. Vyhodia nový, na sto percent. Skúsia povedať, že zbierka Bibiany a BIB sú dve veci (nie sú – je to pod jednou inštitúciou) a že majú dva zoznamy. Úprimne? Už im neveríme. A ani to, že tie krehké obrázky chránia, ako majú. Že sú riadne popísané, skladované v tme a suchu, aby nevybledli, nerozpraskali sa,“ vysvetľujú.
Ďalej dodávajú, že zoznam, ktorý bol aktuálne vytvorený, obsahuje diela, ktoré sa katalogizovali v roku 2009 alebo 2012. Niečo malo zmiznúť a niečo zostať. Podľa Želiskej, Rojko a Koptáka však nedáva zmysel, aby „pár ilustrácií z tej istej knihy nechali tam, kde boli, a pár sa niekam presunulo“. Priznávajú, že niektoré diela mohli naozaj zmiznúť.
„To sa nedeje len vo filmoch, že z múzeí a galérií zmiznú cennosti a o pár rokov sa niekde vynoria a niekto ich predá. Príklady máme aj na Slovensku, z 90. rokov, keď sa vyšetrovalo, ako sa komunistickí pohlavári navzájom obdarúvali Benkom, Bazovským… stačilo ich vytiahnuť z lokálnych, nie úplne sledovaných múzeí a vyradiť papierové kartičky z kartoték,“ upozornili s tým, že Bibiana nie je digitalizovaná, a verejná kontrola je teda obmedzená.
„Celé zle. Nikdy nám nenapadlo, že nedôvera voči inštitúciám môže nadobudnúť takéto rozmery. A to bolo rečí o národnom bohatstve!“
Venujeme sa aj dôležitým témam. 💡 Žurnalistika však nie je zadarmo. Ak nás chcete podporiť, pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku