Snežiť bude už o pár hodín: Valí sa na nás ochladenie, vyťahujte čiapky. Vločky budú poletovať takto nízko

Nasledujúce hodiny budú poriadne studené. Ak ste tak ešte náhodou neurobili, vyťahujte hrubé bundy, svetre a prípadne aj čiapky. Budete ich potrebovať.
Sneženie sa očakáva už dnes večer, avšak len od hranice asi 1800 metrov nad morom. To sa ale rýchlo zmení a do rána sa očakávajú biele vločky aj na miestach s nadmorskou výškou okolo 1300 metrov, informuje iMeteo. V nižších polohách zas rátajte s dažďom.
V sobotu sa sneženie bude ešte ďalej stupňovať
„Spočiatku sa sneh bude vyskytovať až od približne 1300 metrov nad morom, no ako bude do večera pribúdať studený vzduch, hranica sneženia klesne na severe až k 800 metrom,“ avizuje portál o počasí.
Predpoveď uzatvára tým, že zajtrajšok môže byť pravdepodobne prvým dňom tejto jesene, kedy obyvatelia žijúci na severe našej krajiny pocítia zimu. Snehová pokrývka sa však očakáva až vo vyšších polohách.
