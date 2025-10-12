Smutné štatistiky: Od začiatku vojny v Pásme Gazy prišlo o život takmer 70-tisíc Palestínčanov

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Väčšinu z obetí vojny podľa ministerstva tvoria civilisti vrátane žien a detí.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas prišlo o život najmenej 67 806 Palestínčanov. Zranenia utrpelo 170 066 ľudí.

Uvádza sa to v nedeľňajšom vyhlásení gazského ministerstva zdravotníctva, píše TASR podľa správy denníka The Guardian.

Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
Na vláde v povojnovej Gaze sa Hamas nemá podieľať: Má súhlasiť s dlhodobým prímerím, jeho odzbrojenie „neprichádza do úvahy“
2.
Hamas je pripravený opäť bojovať: Očakáva ťažkosti, tieto požiadavky Trumpovho plánu považuje za absurdné
3.
Do Pásma Gazy smerujú kamióny s tonami potravín: Svetový potravinový program dokáže pomôcť dvom miliónom ľudí
Zobraziť všetky články (120)

Väčšinu z obetí vojny podľa ministerstva tvoria civilisti vrátane žien a detí. Organizácia spojených národov považuje tieto údaje za spoľahlivé.

Ministerstvo tiež informovalo, že za posledných 24 hodín bolo do nemocníc v Pásme Gazy privezených 124 tiel, z toho 117 našli pod troskami. Pod nimi sa podľa rezortu stále nachádza množstvo obetí. Zranenia za ten čas utrpelo 33 ľudí.

Foto: SITA/AP

Izrael a Hamas sa dohodli na prímerí

V Pásme Gazy platí od piatka prímerie na základe dohody medzi Izraelom a Hamasom, ku ktorej deň predtým dospeli vyjednávači v Egypte. Jej prvá fáza sa vzťahuje na výmenu rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a ďalšími militantnými skupinami za palestínskych väzňov, prísun humanitárnej pomoci a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za dohodnutú líniu.

Vojnu v palestínskej enkláve vyvolal útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy pripravili o život približne 1200 ľudí a 250 ďalších uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. V zajatí ich podľa izraelskej armády naďalej zostáva 48, z toho 20 nažive. Hamas má všetkých rukojemníkov podľa dohody prepustiť do 72 hodín. Táto lehota uplynie v pondelok na poludnie miestneho času (11:00 h SELČ).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do Pásma Gazy smerujú kamióny s tonami potravín: Svetový potravinový program dokáže pomôcť dvom miliónom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac