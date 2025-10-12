Smutné štatistiky: Od začiatku vojny v Pásme Gazy prišlo o život takmer 70-tisíc Palestínčanov

Od začiatku vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas prišlo o život najmenej 67 806 Palestínčanov. Zranenia utrpelo 170 066 ľudí.
Uvádza sa to v nedeľňajšom vyhlásení gazského ministerstva zdravotníctva, píše TASR podľa správy denníka The Guardian.
Väčšinu z obetí vojny podľa ministerstva tvoria civilisti vrátane žien a detí. Organizácia spojených národov považuje tieto údaje za spoľahlivé.
Ministerstvo tiež informovalo, že za posledných 24 hodín bolo do nemocníc v Pásme Gazy privezených 124 tiel, z toho 117 našli pod troskami. Pod nimi sa podľa rezortu stále nachádza množstvo obetí. Zranenia za ten čas utrpelo 33 ľudí.
Izrael a Hamas sa dohodli na prímerí
V Pásme Gazy platí od piatka prímerie na základe dohody medzi Izraelom a Hamasom, ku ktorej deň predtým dospeli vyjednávači v Egypte. Jej prvá fáza sa vzťahuje na výmenu rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a ďalšími militantnými skupinami za palestínskych väzňov, prísun humanitárnej pomoci a stiahnutie izraelských jednotiek v Gaze za dohodnutú líniu.
Vojnu v palestínskej enkláve vyvolal útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy pripravili o život približne 1200 ľudí a 250 ďalších uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. V zajatí ich podľa izraelskej armády naďalej zostáva 48, z toho 20 nažive. Hamas má všetkých rukojemníkov podľa dohody prepustiť do 72 hodín. Táto lehota uplynie v pondelok na poludnie miestneho času (11:00 h SELČ).
