Smutná správa z kultúrneho sveta: Vo veku 81 rokov odišla legenda českého filmu a divadla, fanúšikov mala aj medzi Slovákmi

Umelecký svet sa lúči s ikonou.

Vo veku 81 rokov zomrela česká výtvarníčka, divadelná a filmová herečka a speváčka Věra Křesadlová. Bola druhou manželkou režiséra Miloša Formana a dlhoročnou členkou Divadla Semafor, ako aj matkou známych hereckých dvojčiat Petra a Matěja Formanových.

TASR o tom informuje na základe správy portálu iDNES.cz, ktorému to potvrdila jej rodina.

Spev a umenie ju sprevádzali od mladosti

Křesadlová sa spevu a výtvarnému umeniu venovala už od mladosti, okrem iného spievala v Kühnovom detskom zbore. Počas štúdia na pražskej strednej umeleckopriemyselnej škole na začiatku 60. rokov vystupovala s amatérskou bigbítovou kapelou Crystal.

Práve na jednom z vystúpení si ju všimol režisér Miloš Forman a obsadil ju do svojho hudobného filmu Konkurz o fiktívnom konkurze do Divadla Semafor. Za svoj výkon v tomto filme získala miesto v skutočnom Divadle Semafor, kde pôsobila v rokoch 1963 – 1989 a stala sa jednou z najobľúbenejších českých herečiek šesťdesiatych rokov.

Hviezda českej filmovej novej vlny

Jej tvár sa následne objavila vo výrazných snímkach tzv. novej vlny, ako boli Zločin v dívčí škole (1965) a Skřivánci na niti (1969) režiséra Jiřího Menzela, Intimní osvětlení (1965) Ivana Passera či Žert (1968) Jaromila Jireša.

V 90. rokoch na svoju kariéru zo zlatých čias československého filmu nadviazala, keď sa v menších úlohách objavila vo filmoch ako Akumulátor 1 (1994) Jana Svěráka alebo Medvídek (2007), natočenom Janom Hřebejkom.

Osobný život a rodina

Věra Křesadlová bola v rokoch 1964 – 1999 manželkou Miloša Formana, spolu mali dve deti Petra a Matěja. Po jeho emigrácii synov vychovávala sama, rodina sa od roku 1968 až do pádu komunizmu zišla len štyrikrát.

Po manželstve s Formanom, ktoré bolo formálne rozvedené v roku 1999, tvorila pár so scenáristom Jánom V. Kratochvílom.

