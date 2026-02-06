Smutná správa z bojnickej zoo: Mláďa kapybary močiarnej uhynulo. Malo len mesiac

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Mláďa kapybary močiarnej z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach uhynulo.

Mláďa kapybary močiarnej z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach uhynulo. K jeho úmrtiu malo podľa doterajších zistení zoo dôjsť počas noci na piatok v bazéne. Zoo o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

„Kapybary sú druhy, ktoré sú prirodzene viazané na vodu a pohybujú sa v nej denne. Aj napriek všetkým štandardným bezpečnostným opatreniam sa, žiaľ, niekedy stane nepredvídateľná situácia, ktorej už nemožno zabrániť,“ uviedla zoo.

Narodila sa len minulý mesiac

Malá kapybara sa narodila začiatkom januára samici Báre. O radostnú správu sa vtedy zoo podelila aj na svojom facebookovom profile.

Kolekciu zvierat o dve kapybary močiarne doplnila bojnická zoo ešte v minulom roku, samec má meno Kápo a samica Bára. Najväčší hlodavec sveta dorastá do výšky 50 až 60 centimetrov, má dĺžku približne 130 centimetrov a vážiť môže ako dospelý človek 50 až 70 kilogramov. Vo voľnej prírode sa vyskytuje na severe a v strede Južnej Ameriky. Menšiu inváznu skupinu tiež pozorovali na Floride. Dožíva sa šesť až 12 rokov, pričom dospelosť dosahuje približne vo veku 15 mesiacov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozor, možno máte doma vajíčka, ktoré by ste nemali jesť: Skontrolujte ich označenie a vráťte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac