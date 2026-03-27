Smeráci mali počas relácie v ušiach niečo zvláštne: SaS ich obviňuje, že dostávali pokyny

Foto: Facebook - Branislav Gröhling/TASR - Martin Medňanský

Roland Brožkovič
U moderátora je takéto zariadenie bežné, no nevedno, na čo je politikovi.

Politici sa v politických diskusných reláciách dostávajú neraz pod veľký tlak a z toho, čo povedia, často vznikajú rôzne mémy. Rudolf Huliak, Andrej Danko či Robert Kaliňák by o tom vedeli rozprávať. Väčšina z nich si preto dnes veľmi dobre uvedomuje, ako veľmi sú takéto mediálne vystúpenia kľúčové a dôležité pre preferencie.

Hosťami moderátora Branislava Krála v diskusnej relácii Král na ťahu na TA3 včera boli Branislav Gröhling a Alojz Hlina (obaja SaS) a Tibor Gašpar spolu s Richardom Takáčom zo Smeru. Práve druhá menovaná dvojica mala počas relácie v uchu niečo, čo pripomínalo odposluch.

Zvláštne zariadenie u oboch

U moderátora je takéto zariadenie bežné, aby mohol komunikovať s réžiou, no nevedno, na čo je politikovi. Jeden z prítomných divákov sa na zariadenie Gašpara priamo opýtal, no poslanec Smeru sa vyhol odpovedi.

„Po včerajšom Královi na ťahu som si našiel desiatky správ s fotkami ucha Tibora Gašpara. Zdá sa, že prišiel s odposluchom v uchu, videli ste to aj vy? A čuduj sa svete, rovnaký odposluch mal v uchu aj Richard Takáč. A keď na to dostal pán Gašpar jasnú otázku z publika, nevedel vôbec odpovedať. Páni, ako to je? Dostávate do ucha pokyny, čo máte povedať?“ napísal predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti.

