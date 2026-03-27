Ľudia sú poriadne nahnevaní: Cestovka zaviedla nečakaný poplatok, dovolenky sa môžu predražiť

Napätie na Blízkom východe začína ovplyvňovať už aj letnú dovolenkovú sezónu a nočná mora mnohých sa stáva skutočnosťou. Hlavným problémom je rast cien ropy a leteckého paliva, ktoré tvorí približne tretinu nákladov aeroliniek. Tento vývoj pocítili napríklad klienti v Česku, kde spoločnosť Smartwings od polovice marca zvýšila palivové príplatky.
Situácia okamžite vyvolala rozruch aj medzi cestovnými kanceláriami. Napríklad TUI zaviedla spoplatnenú „garanciu nemennej ceny“, informuje portál TN.cz. Za príplatok 16 eur vám cestovná kancelária zaručí, že cena dovolenky sa už nezvýši. Podľa platnej legislatívy však cestovné kancelárie môžu zvýšiť cenu zájazdu o maximálne 8 %, ak je táto možnosť uvedená v zmluve a klient je informovaný aspoň 21 dní vopred. Dôvodom býva práve zdraženie dopravy či zmena kurzov.
Zvyšovať ceny vraj nebudú
Väčšina veľkých cestovných kancelárií deklaruje, že pri už predaných pobytoch ceny zvyšovať nebudú a zvýšené náklady pokryjú z vlastných peňazí. Riziko drahších dovoleniek sa tak týka najmä budúcich ponúk. Zmenilo sa aj nákupné správanie. Pre obavy z konfliktu a rastúcich cien klesá záujem o Egypt či Turecko, pričom turisti sa viac orientujú na Španielsko a Maltu. Výraznejšie zdraženie leteniek sa očakáva koncom leta, keď dopravcom vypršia aktuálne zásoby paliva.
Nahlásiť chybu v článku