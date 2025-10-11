Smer nedovolí zatiahnuť Slovensko do vojenského dobrodružstva: Snem prijal dokument k správaniu sa strany v nasledujúcich rokoch

Foto: TASR - Jakub Kotian

Petra Sušaninová
TASR
Neexistuje vraj dôvod na predčasné voľby.

Pracovný snem koaličnej strany Smer-SD prijal v sobotu desať posolstiev a rozhodnutí. Predseda slovenskej vlády a líder strany Robert Fico označil dokument za určujúci pre správanie sa Smeru v nasledujúcich dvoch rokoch. Uviedol to na tlačovej konferencii po skončení snemu.

Neexistujú dôvody na predčasné voľby

V dokumente sa konštatuje napríklad záujem Smeru-SD na naplnení volebného obdobia. „Neexistujú žiadne dôvody ani žiadna alternatíva, aby sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali skôr ako v riadnom termíne v roku 2027,“ uvádza sa. Hovorí sa v ňom tiež o tom, že účasť vo vláde je pre stranu príležitosťou na napĺňanie podstatných pilierov jej programu, ale najmä zodpovednosťou za chod štátu, budovanie jeho sociálneho rozmeru a politickú stabilitu a mierovú orientáciu Slovenska.

Snem dokumentom zároveň odsúdil praktiky protivládnych aktérov vytvárajúcich nepravdivý obraz o SR. Varoval pred akýmikoľvek opozičnými a mediálnymi výzvami na nenávisť a dehumanizáciu ich voličov. Vyjadril zároveň poľutovanie a počudovanie nad selektívnou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní v „prípadoch evidentného porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov, ale aj v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 – 2023 voči politickej opozícii, najmä voči predstaviteľom strany Smer“.

Foto: SITA/AP

Politika mieru patrí k základným pilierom Smeru

Dokumentom tiež zobral na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť Smer-SD zo Strany európskych socialistov (PES). Poukazuje na to, že dôvodom vylúčenia má byť novela Ústavy SR z dielne vládnej koalície a účasť Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom na viacerých miestach sveta vrátane Ruska a Číny.

Dokument zároveň apeluje na predstaviteľov strany na dôsledné presadzovanie konceptu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Žiada ich tiež o podporu členstva SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO) v zložitom období ich adaptácie na geopolitické a ekonomické zmeny. Vyzýva ich na vynaloženie maximálneho úsilia na presadzovanie našich suverénnych názorov a záujmov v daných organizáciách.

Snem dokumentom tiež oznamuje, že politika mieru patrí k základným pilierom Smeru. Je za čo najrýchlejšie ukončenie najvýraznejších vojenských konfliktov na Ukrajine a v Gaze. Zdôrazňuje, že nedovolí zatiahnuť Slovensko do žiadneho vojenského dobrodružstva, na ktoré preň neexistujú žiadne morálne, historické či medzinárodno-právne dôvody. Hovorí i o potrebe dôsledne pokračovať v politike autentickej slovenskej sociálnej demokracie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nastal čas demokratickej výmeny vlády Roberta Fica, pri moci je pridlho: Na Slovensku sa potom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac