Smer nedovolí zatiahnuť Slovensko do vojenského dobrodružstva: Snem prijal dokument k správaniu sa strany v nasledujúcich rokoch

Pracovný snem koaličnej strany Smer-SD prijal v sobotu desať posolstiev a rozhodnutí. Predseda slovenskej vlády a líder strany Robert Fico označil dokument za určujúci pre správanie sa Smeru v nasledujúcich dvoch rokoch. Uviedol to na tlačovej konferencii po skončení snemu.
Neexistujú dôvody na predčasné voľby
V dokumente sa konštatuje napríklad záujem Smeru-SD na naplnení volebného obdobia. „Neexistujú žiadne dôvody ani žiadna alternatíva, aby sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali skôr ako v riadnom termíne v roku 2027,“ uvádza sa. Hovorí sa v ňom tiež o tom, že účasť vo vláde je pre stranu príležitosťou na napĺňanie podstatných pilierov jej programu, ale najmä zodpovednosťou za chod štátu, budovanie jeho sociálneho rozmeru a politickú stabilitu a mierovú orientáciu Slovenska.
Snem dokumentom zároveň odsúdil praktiky protivládnych aktérov vytvárajúcich nepravdivý obraz o SR. Varoval pred akýmikoľvek opozičnými a mediálnymi výzvami na nenávisť a dehumanizáciu ich voličov. Vyjadril zároveň poľutovanie a počudovanie nad selektívnou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní v „prípadoch evidentného porušenia zákonov zo strany protivládnych aktérov, ale aj v prípadoch zneužívania trestnej politiky štátu v rokoch 2020 – 2023 voči politickej opozícii, najmä voči predstaviteľom strany Smer“.
Politika mieru patrí k základným pilierom Smeru
Dokumentom tiež zobral na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť Smer-SD zo Strany európskych socialistov (PES). Poukazuje na to, že dôvodom vylúčenia má byť novela Ústavy SR z dielne vládnej koalície a účasť Fica na oslavách víťazstva nad fašizmom na viacerých miestach sveta vrátane Ruska a Číny.
Dokument zároveň apeluje na predstaviteľov strany na dôsledné presadzovanie konceptu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Žiada ich tiež o podporu členstva SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO) v zložitom období ich adaptácie na geopolitické a ekonomické zmeny. Vyzýva ich na vynaloženie maximálneho úsilia na presadzovanie našich suverénnych názorov a záujmov v daných organizáciách.
Snem dokumentom tiež oznamuje, že politika mieru patrí k základným pilierom Smeru. Je za čo najrýchlejšie ukončenie najvýraznejších vojenských konfliktov na Ukrajine a v Gaze. Zdôrazňuje, že nedovolí zatiahnuť Slovensko do žiadneho vojenského dobrodružstva, na ktoré preň neexistujú žiadne morálne, historické či medzinárodno-právne dôvody. Hovorí i o potrebe dôsledne pokračovať v politike autentickej slovenskej sociálnej demokracie.
Nahlásiť chybu v článku