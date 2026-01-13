Slovenským politikom sa na sociálnych sieťach darilo. Najväčší skokan je Mazurek, zabodoval ale aj Matovič

Slovenským politikom sa aj v roku 2025 na internete enormne darilo. Najnovšia analýza vývoja popularity politikov na sociálnych sieťach priniesla prekvapujúce výsledky. Toto sú najpopulárnejší influenceri politickej scény.
Analýzu priniesla spoločnosť New School Communications, ktorá pri politikoch skúmala vývoj interakcií a sledovateľov za uplynulý rok. Spoločnosť dáta zbierala od 1. januára 2025 až do 31. decembra 2025.
Koaliční politici hviezdia na Facebooku
Na sociálnej sieti Facebook podľa analýzy kraľujú najmä poslanci koaličných strán. Na začiatku roka bol na vrchole rebríčka najsledovanejších politikov prezident Peter Pellegrini s 349-tisíc sledovateľmi. Na konci roka mal na svojom profile niečo cez 360-tisíc sledovateľov, no skončil na druhom mieste. Prvé miesto mu prebral premiér Robert Fico, ktorý za rok získal viac ako 50-tisíc sledovateľov a má tak rekordných 372-tisíc fanúšikov.
Na treťom mieste skončil šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič s 311-tisíc sledovateľmi, pričom za rok 2025 ich získal cez 30-tisíc.
Najvýraznejším skokanom rebríčka sa stal podpredseda mimoparlamentnej Republiky a europoslanec Milan Mazurek. Ten sa z pôvodných 200-tisíc sledovateľov počas roka vyšplhal až na číslo 302-tisíc, čím sa stal najrýchlejšie rastúcim politikom v počte sledovateľov na Facebooku. Za Mazurekom skončil predseda Republiky Milan Uhrík s 224-tisíc fanúšikmi, získal približne 46-tisíc sledovateľov.
V počte interakcií opäť dominoval premiér Fico, ktorý ich zinkasoval až 5,4 milióna. Zatiaľ čo v roku 2024 mal za hlavných konkurentov Pellegriniho a jeho bývalého oponenta v prezidentských voľbách Ivana Korčoka, teraz sa na Fica doťahujú Mazurek s Uhríkom. Mazurek za minulý rok získal 5,1 milióna interakcií a Uhrík 4,3 milióna. Za nimi nasleduje poslanec strany Hnutie Slovensko Július Jakab, ktorý získal 3,3 milióna interakcií, a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s 2,3 milióna interakciami.
Opozícia dostáva priestor na Instagrame
Iná situácia je na sociálnej sieti Instagram, ktorú prevažne používa mladšia generácia. Na rozdiel od Facebooku sú tu koaliční politici menej aktívni a dosahujú tiež menej interakcií.
Z politikov tu aktuálne dominuje europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá za minulý rok získala 13-tisíc sledovateľov a ku koncu roka si tak držala svoj rekord 239-tisíc fanúšikov. Za ňou nasleduje prezident Peter Pellegrini s 99-tisíc sledovateľmi, no len s tisícovým nárastom. Na treťom mieste skončila poslankyňa strany Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková s 88-tisíc sledovateľmi a so ziskom 13-tisíc.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka počas roka získal 13-tisíc sledovateľov a dostal sa taktiež na číslo 88-tisíc. Prvú päťku uzatvára Igor Matovič s 84-tisíc sledovateľmi, pričom minulý rok ich získal 13-tisíc.
Milan Mazurek sa aj na Instagrame stal najrýchlejšie rastúcim politikom v počte sledovateľov. Ešte koncom mája jeho účet sledovalo 14-tisíc užívateľov, no ku koncu roka to bolo až 61-tisíc.
V počte interakcií dominoval Šimečka. Od januára až do konca decembra ich získal viac ako 2 milióny. Na druhom mieste sa umiestnil Mazurek so ziskom 1,1 milióna interakcií. Za ním nasledujú Marcinková s približne 870-tisíc interakciami, Cifrová Ostrihoňová s takmer 780-tisíc a Alojz Hlina so 750-tisíc.
Nahlásiť chybu v článku