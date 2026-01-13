Slovenským politikom sa na sociálnych sieťach darilo. Najväčší skokan je Mazurek, zabodoval ale aj Matovič

Foto: Facebook (Milan Mazurek/Igor Matovic)

Tomáš Mako
Analýza odhalila, kto z politikov dostáva na sociálnych sieťach najviac pozornosti.

Slovenským politikom sa aj v roku 2025 na internete enormne darilo. Najnovšia analýza vývoja popularity politikov na sociálnych sieťach priniesla prekvapujúce výsledky. Toto sú najpopulárnejší influenceri politickej scény.

Analýzu priniesla spoločnosť New School Communications, ktorá pri politikoch skúmala vývoj interakcií a sledovateľov za uplynulý rok. Spoločnosť dáta zbierala od 1. januára 2025 až do 31. decembra 2025.

Koaliční politici hviezdia na Facebooku

Na sociálnej sieti Facebook podľa analýzy kraľujú najmä poslanci koaličných strán. Na začiatku roka bol na vrchole rebríčka najsledovanejších politikov prezident Peter Pellegrini s 349-tisíc sledovateľmi. Na konci roka mal na svojom profile niečo cez 360-tisíc sledovateľov, no skončil na druhom mieste. Prvé miesto mu prebral premiér Robert Fico, ktorý za rok získal viac ako 50-tisíc sledovateľov a má tak rekordných 372-tisíc fanúšikov.

Na treťom mieste skončil šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič s 311-tisíc sledovateľmi, pričom za rok 2025 ich získal cez 30-tisíc.

Najvýraznejším skokanom rebríčka sa stal podpredseda mimoparlamentnej Republiky a europoslanec Milan Mazurek. Ten sa z pôvodných 200-tisíc sledovateľov počas roka vyšplhal až na číslo 302-tisíc, čím sa stal najrýchlejšie rastúcim politikom v počte sledovateľov na Facebooku. Za Mazurekom skončil predseda Republiky Milan Uhrík s 224-tisíc fanúšikmi, získal približne 46-tisíc sledovateľov.

Foto: TASR (Martin Baumann)

V počte interakcií opäť dominoval premiér Fico, ktorý ich zinkasoval až 5,4 milióna. Zatiaľ čo v roku 2024 mal za hlavných konkurentov Pellegriniho a jeho bývalého oponenta v prezidentských voľbách Ivana Korčoka, teraz sa na Fica doťahujú Mazurek s Uhríkom. Mazurek za minulý rok získal 5,1 milióna interakcií a Uhrík 4,3 milióna. Za nimi nasleduje poslanec strany Hnutie Slovensko Július Jakab, ktorý získal 3,3 milióna interakcií, a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s 2,3 milióna interakciami.

Opozícia dostáva priestor na Instagrame

Iná situácia je na sociálnej sieti Instagram, ktorú prevažne používa mladšia generácia. Na rozdiel od Facebooku sú tu koaliční politici menej aktívni a dosahujú tiež menej interakcií.

Z politikov tu aktuálne dominuje europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá za minulý rok získala 13-tisíc sledovateľov a ku koncu roka si tak držala svoj rekord 239-tisíc fanúšikov. Za ňou nasleduje prezident Peter Pellegrini s 99-tisíc sledovateľmi, no len s tisícovým nárastom. Na treťom mieste skončila poslankyňa strany Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková s 88-tisíc sledovateľmi a so ziskom 13-tisíc.

Vladimíra Marcinková, Foto: TASR (Martin Baumann)

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka počas roka získal 13-tisíc sledovateľov a dostal sa taktiež na číslo 88-tisíc. Prvú päťku uzatvára Igor Matovič s 84-tisíc sledovateľmi, pričom minulý rok ich získal 13-tisíc.

Milan Mazurek sa aj na Instagrame stal najrýchlejšie rastúcim politikom v počte sledovateľov. Ešte koncom mája jeho účet sledovalo 14-tisíc užívateľov, no ku koncu roka to bolo až 61-tisíc.

V počte interakcií dominoval Šimečka. Od januára až do konca decembra ich získal viac ako 2 milióny. Na druhom mieste sa umiestnil Mazurek so ziskom 1,1 milióna interakcií. Za ním nasledujú Marcinková s približne 870-tisíc interakciami, Cifrová Ostrihoňová s takmer 780-tisíc a Alojz Hlina so 750-tisíc.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Teherán teraz vyzerá ako mesto v stave paralýzy, protesty naberajú na sile. Ovplyvniť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Teherán teraz vyzerá ako mesto v stave paralýzy, protesty naberajú na sile. Ovplyvniť môžu aj Slovensko
Šéf IĽP: Teherán teraz vyzerá ako mesto v stave paralýzy, protesty naberajú na sile. Ovplyvniť môžu aj Slovensko
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac