Slovensko zažije v počasí krátku zmenu, no o vysokých teplotách môžete len snívať. Tieto predpovede vás nepotešia

Po upršanom víkende hlásia meteorológovia mierne pozitívne správy. Zrážky by mali utíchnuť a na území Slovenska by sa mali objavovať len ojedinele. Nepotrvá to však dlho, do nasledujúcich dní sa očakávajú ďalšie búrky a prehánky.

Ako upozornil portál iMeteo, Slovensko sa aktuálne nachádza v severozápadnom prúdení, čo predstavuje výrazne nižšie teploty oproti letným štandardom. Maximálne teploty by tak dnes mali vystúpiť na približne 25 °C, čo nie je ideálne na typické letné aktivity. Podobne by tomu malo byť aj ďalšie dni, na vyššie teploty tak môžeme v blízkej budúcnosti zabudnúť.

Búrky a dážď môžu nastúpiť znovu už čoskoro

Od nepriaznivého počasia si ale aspoň na chvíľu oddýchneme. Zrážky sa dnes a zajtra totiž očakávajú len ojedinele a na oblohe by mala prevládať premenlivá oblačnosť. Pozitívne prognózy potvrdzuje aj to, že meteorológovia nevydali žiadne výstrahy pred zrážkami či búrkami na najbližšie tri dni.

Pokojné počasie však zrejme opäť čoskoro vystrieda strašiak, ktorý Slovákov potrápil najmä cez víkend. Očakávaný studený front by podľa predpovedí mal so sebou priniesť ďalšiu sériu búrok a prehánok, na intenzivite by pritom mal naberať už od štvrtka.