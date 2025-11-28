Slovensko vstupuje do zimného režimu: Prudké ochladenie aj snehová pokrývka potvrdzujú blízky štart meteorologickej zimy

Meteorologická zima začína už o pár dní a dnešné ráno bolo jasným dôkazom, že jej príchod je naozaj blízko. Slovensko zasiahli výrazné mrazy, doliny sa zobudili do bieleho ticha a teploty sa miestami prepadli na hodnoty, ktoré zvykneme vidieť až v najchladnejších týždňoch roka.
Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu a portálu iMeteo sa v noci vytvorili ideálne podmienky na prudký pokles teplôt. Obloha zostala bez oblačnosti, vietor ustal a dlhá novembrová noc umožnila vzduchu výrazne vychladnúť.
Jasná obloha odhalila, kde sa ešte drží sneh
Meteorológovia zaznamenali najvýraznejší chlad na severe Slovenska. Najmä Orava sa prepadla do mrazivých hodnôt pod mínus 10 °C a v obci Novoť chýbalo len veľmi málo k tomu, aby teplomer ukázal mínus 15 °C. Ide o najnižšiu teplotu doterajšej zimnej sezóny v širšom ponímaní. Na východe však panovali úplne iné podmienky. Zemplín prežil noc vo veternom režime a vďaka tomu sa tam teplota väčšinou udržala nad nulou.
Počas dňa sa ukázala výnimočná situácia. Takmer celé Slovensko zostalo bez oblačnosti a jasná obloha presne naznačila hranice snehovej pokrývky. Podľa SHMÚ sa sneh aktuálne nachádza na približne štyridsiatich percentách územia, najmä v polohách nad 500 metrov nad morom. Vysoké horské skupiny, vrátane Tatier či Nízkych Tatier, boli viditeľné v bielej farbe už zďaleka.
Kedy sa začína meteorologická zima a prečo je dôležitá
Meteorologická zima sa začína 1. decembra a trvá do 28. februára. Na rozdiel od astronomickej zimy, ktorá prichádza až po zimnom slnovrate, meteorologické rozdelenie umožňuje presnejšie vyhodnocovať dlhodobé priemery a porovnávať jednotlivé sezóny.
Pre bežných ľudí to znamená, že už teraz vstupujeme do obdobia najkratších dní, najčastejších inverzií a postupného poklesu teplôt, ktoré definujú charakter nasledujúcich mesiacov.
Najkratšie dni roka sú už predo dvermi
Napriek nočným rekordom neprinesú nasledujúce dni žiadnu ďalšiu snehovú vlnu. Meteorológovia očakávajú viac oblačnosti a zároveň slabšie nočné ochladenie. Počasie tak bude pokojnejšie a mrazy menej výrazné.
Začiatok meteorologickej zimy znamená aj to, že prirodzeného svetla ubúda. Nasledujúce týždne prinesú najkratšie dni roka, čo podporuje vznik inverzií, hmiel a nízkej oblačnosti. Krajina tak postupne prechádza do typického zimného režimu.
Nahlásiť chybu v článku