Slovensko sa búri proti novele ústavy. Petíciu podpísali desiatky organizácií aj ľudí, obavy vyjadrila aj Benátska komisia

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
SITA
Viac než päťdesiatka organizácií spustila podpisovú akciu.

Organizácie občianskeho sektora spustili podpisovú akciu, jej cieľom je vyjadriť znepokojenie nad prijatou novelou Ústavy SR. Za spustením podpisovej akcie stoja Právny inštitút, Možnosť voľby a Iniciatíva Inakosť. Novela, ktorú parlament schválil v piatok 26. septembra, podľa nich negatívne zasiahne do životov ľudí a výrazne oslabí demokratický charakter Slovenka.

Spustená verejná výzva dáva občanom a občiankam, aj organizáciám občianskeho sektora možnosť vyjadriť svoj odmietavý postoj k novele. K Vyhláseniu občianskej verejnosti k prijatiu novely Ústavy SR sa dosiaľ pripojilo 53 organizácií a 322 jednotlivcov.

Výhrady právnikov a Benátskej komisie

„Už skôr skupina rešpektovaných právnikov a právničiek vrátane bývalých sudcov Ústavného súdu, ale aj množstvo iných subjektov vrátane organizácií občianskeho sektora varovali pred vážnymi rizikami tohto návrhu. Právnická obec upozorňovala najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely prinieslo. Vážne výhrady smerovali aj k otvorene diskriminácii LGBTI+ ľudí, ktorá bola na ústavnej úrovni touto novelou ešte viac posilnená,“ pripomínajú iniciátori verejnej výzvy.

Dodávajú, že tieto obavy následne potvrdil aj poradný orgán Rady Európy, Benátska komisia, ktorá konštatovala, že novela štátu umožní svojvoľne si vyberať, ktoré medzinárodné zmluvné záväzky a rozhodnutia súdov bude alebo nebude rešpektovať.

Obavy signatárov

Svojím podpisom tak môžu signatári vyjadriť znepokojenie nad tým, že prijatá úprava bude bezprecedentným spôsobom škodiť všetkým ľuďom, spoliehajúcim sa na spravodlivé a predvídateľné demokratické prostredie. K verejnej výzve sa možno pripojiť na stránke mojapeticia.sk.

„My, občianky a občania, obyvatelia a obyvateľky, ako aj organizácie občianskeho sektora pôsobiace na Slovensku sme s hlbokým znepokojením prijali správu o schválení novely ústavy. Táto novela nielenže negatívne zasiahne do životov ľudí na Slovensku, ale výrazne oslabí aj demokratický charakter našej krajiny. Odsudzujeme spôsob, akým bola prijatá, a odsudzujeme jej obsah. Ústava je dokument, ktorý má umožňovať veľmi rôznorodým ľuďom bezpečne žiť spolu. Nesmie byť preto nikdy korisťou akejkoľvek skupiny politikov a političiek. Nemusí vždy hladiť, ale nesmie vytláčať. Prijatá novela ústavy však bezprecedentne vytláča. Nie menšiny. Všetkých ľudí,“ píše sa vo vyhlásení občianskej verejnosti k prijatiu novely ústavy.

Kritika vágnosti a hrozba svojvôle

Vo výzve je tiež zdôraznené, že ústava a právny štát majú chrániť pred bezmocnosťou. Novelizácia podľa signatárov prostredníctvom vágne použitých pojmov zvrchovanosti, národnej identity a „kultúrno-etických otázok“ otvára dvere svojvoľnosti orgánov štátu pri riešení otázok ľudských práv.

Foto: unsplash

„Uškodí všetkým ľuďom. Zbezmocňuje všetkých, ktorí sa spoliehajú na spravodlivé a predvídateľné pravidlá. Paralyzuje všetkých, ktorí legitímne očakávajú, že štát ich práva ochráni. Novela ústavy, ktorá trucuje proti našim dobrovoľne prijatým medzinárodným záväzkom a ktorá dáva frčku Európskej únii, tak vo finále podrazí nohy celej krajine,“ uvádza sa v texte vyhlásenia.

Výzva na občiansku mobilizáciu

Podľa neho je tiež novela ťaživou výzvou vo vzťahu k tomu, na čom nám záleží, a čo chceme od života a od štátu. „Ak chceme skutočnú slobodu, rovnosť, dôstojnosť a právo na hľadanie vlastného šťastia, budeme musieť hľadať spôsoby, ako ľudskosť praktizovať v drobných skutkoch a občianskom odpore. Nenecháme sa rozdeliť a znechutiť. Hnev nás nemusí len deštruovať a rozdeľovať. Môže nás ako spoločenstvo mobilizovať. Zostávame,“ uzatvára text výzvy.

Schválenie novely v parlamente

Poslanci Národnej rady SR v piatok 26. septembra schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Cieľom návrhu novely ústavy je podľa predkladateľa posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život či manželstvo a rodinu.

Okrem iného sa zakotvuje do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Osvojiť dieťa si môžu len zosobášené páry. Zavádza sa aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.

Kritika zo strany odborníkov

Novela ústavy presadzovaná Smerom-SD sa stretla s kritikou nielen u opozície, ale aj u odborníkov. Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy, potvrdila obavy pred vážnymi právnymi rizikami koaličného návrhu. Tvrdí to skupina slovenských právnikov, ktorá už v júni upozornila najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely spôsobilo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kartou sa bude musieť dať zaplatiť všade, podniky už nemôžu pýtať hotovosť: Za odmietnutie hrozia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac