Slovensko prišlo o významnú osobnosť: Zomrel rešpektovaný odborník, ktorý pôsobil aj na viacerých zahraničných postoch

Vo veku 78 rokov zomrel v stredu 5. novembra Igor Furdík, dlhoročný diplomat, vysokoškolský pedagóg a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). „Posledná rozlúčka s Igorom Furdíkom sa uskutoční v piatok 14. novembra 2025 o 11.00 h v bratislavskom krematóriu,“ informoval ÚSŽZ.
Vyzdvihol zároveň Furdíkove zásluhy o rozvoj krajanského prostredia, a to nielen v období rokov 2012 – 2015, kedy zastával post predsedu ÚSŽZ. „Slovákov v zahraničí vnímal s otvoreným srdcom, s úprimným záujmom o ich životy a prácu. Zanechal za sebou dielo, ktoré spája generácie krajanov a dodnes nesie jeho rukopis,“ uviedla súčasná šéfka úradu Dagmar Repčeková.
Pomáhal krajanom aj za hranicami
ÚSŽZ zvýraznil aj Furdíkovo pôsobenie na pozícii generálneho konzula SR v Békešskej Čabe, kde koordinoval krajanské aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a na Ukrajine. Ocenil i jeho prínos ako ideového tvorcu Krajanského dvora v Detve, ktorý je v rámci sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou priestorom pre stretnutie krajanov.
Pripomenul tiež jeho diplomatickú dráhu, v rámci ktorej Furdík zastupoval SR na viacerých zahraničných postoch. Okrem iného pôsobil na zastupiteľských úradoch v Spojených štátoch amerických či v Chorvátsku a v rokoch 1999 – 2004 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Ruskej federácii.
Od fyziky k diplomacii
Igor Furdík sa narodil 10. októbra 1947 v Prievidzi, vyštudoval teoretickú fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, neskôr našiel svoje povolanie v diplomatických službách.
