Slovensko pomôže Ukrajine: Kaliňák odmieta obvinenia z pokrytectva. Snažíme sa o humanitu, nie o eskaláciu konfliktu, dodal

Minister obrany Robert Kaliňák odmieta tvrdenia, že by vláda zmenila postoj k vojenskej pomoci Ukrajine. Tvrdí, že nový balík podpory, o ktorom sa v uplynulých dňoch hovorilo, obsahuje výlučne nesmrtiace prostriedky, ako sú bagre, odmíňovacie zariadenia či nosidlá.
„Keď všetci o tom píšu a len to kritizujú, tak človek má chuť s tým prestať,“ povedal Kaliňák počas tlačovej besedy. Dodal, že sa vláda snaží konať zodpovedne a transparentne.
Cieľom je kultivovať vzťahy s Ukrajinou
Minister počas víkendu navštívil Ukrajinu, kde sa stretol s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Po rokovaní zdôraznil, že Slovensko chce s Kyjevom udržiavať konštruktívne vzťahy. „Vzťahy s Ukrajinou je potrebné kultivovať. My sa k ich zlepšovaniu snažíme prispievať aj tým, že pomáhame tam, kde je to potrebné,“ uviedol Kaliňák.
Minister sa ohradil voči kritikom
Šéf rezortu obrany sa zároveň posťažoval na to, ako podľa neho novinári a opoziční politici skresľujú fakty. Kritiku, že vládna strana Smer-SD postupuje inak, než sľubovala pred voľbami, označil za neférový útok.
„Niektorí sú takí nízki, že akúkoľvek aktivitu sa snažia zničiť. Robiť útok na nejakú mieru humanity je zvrhlé,“ dodal Kaliňák. Podľa ministra sa Slovensko snaží pomáhať Ukrajine spôsobom, ktorý neeskaluje konflikt, no zároveň ukazuje solidaritu a ochotu pomôcť v oblasti humanitárnej a technickej podpory.
