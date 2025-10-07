Slovensko pomôže Ukrajine: Kaliňák odmieta obvinenia z pokrytectva. Snažíme sa o humanitu, nie o eskaláciu konfliktu, dodal

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Vláda podľa neho pri pomoci Ukrajine neotočila, Slovensko posiela len nesmrtiacu techniku.

Minister obrany Robert Kaliňák odmieta tvrdenia, že by vláda zmenila postoj k vojenskej pomoci Ukrajine. Tvrdí, že nový balík podpory, o ktorom sa v uplynulých dňoch hovorilo, obsahuje výlučne nesmrtiace prostriedky, ako sú bagre, odmíňovacie zariadenia či nosidlá.

„Keď všetci o tom píšu a len to kritizujú, tak človek má chuť s tým prestať,“ povedal Kaliňák počas tlačovej besedy. Dodal, že sa vláda snaží konať zodpovedne a transparentne.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Raketová dilema: Trump zvažuje, či pošle Ukrajine rakety Tomahawk. Chce vedieť, ako ich použije, obáva sa eskalácie vojny
2.
Kaliňák v prejave v Kyjeve oznámil, že Slovensko pripravuje 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu
3.
Trosky ruských dronov odhalili znepokojivú pravdu: V zostrelených raketách našli nečakané súčiastky. Partneri už majú dôkazy
Zobraziť všetky články (1307)

Cieľom je kultivovať vzťahy s Ukrajinou

Minister počas víkendu navštívil Ukrajinu, kde sa stretol s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Po rokovaní zdôraznil, že Slovensko chce s Kyjevom udržiavať konštruktívne vzťahy. „Vzťahy s Ukrajinou je potrebné kultivovať. My sa k ich zlepšovaniu snažíme prispievať aj tým, že pomáhame tam, kde je to potrebné,“ uviedol Kaliňák.

Minister sa ohradil voči kritikom

Šéf rezortu obrany sa zároveň posťažoval na to, ako podľa neho novinári a opoziční politici skresľujú fakty. Kritiku, že vládna strana Smer-SD postupuje inak, než sľubovala pred voľbami, označil za neférový útok.

„Niektorí sú takí nízki, že akúkoľvek aktivitu sa snažia zničiť. Robiť útok na nejakú mieru humanity je zvrhlé,“ dodal Kaliňák. Podľa ministra sa Slovensko snaží pomáhať Ukrajine spôsobom, ktorý neeskaluje konflikt, no zároveň ukazuje solidaritu a ochotu pomôcť v oblasti humanitárnej a technickej podpory.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda má problém: Energopomoc nemôže byť financovaná z eurofondov, z Bruselu prišla jasná stopka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac