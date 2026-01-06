Slovensko opäť ostáva mimo, izolácia sa prehlbuje: Fico podľa SaS zabezpečil, že smerujeme do čiernej diery Európy

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
SITA
SaS kritizuje aj prezidentov postoj.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje vládu Roberta Fica za absenciu Slovenska na samite tzv. koalície ochotných vo Francúzsku. Ide o kľúčové rokovanie viac ako 30 štátov o bezpečnostných výzvach, vrátane vojny na Ukrajine a dôsledkov venezuelskej krízy. Slovensko vďaka Ficovej vláde ostáva mimo, bez hlasu a v izolácii, poukazujú liberáli.

„Dnes sa rozhoduje o tom, kto bude v Európe chránený a kto zostane napospas silnejším. A Robert Fico zabezpečil jediné, že Slovensko tam nie je. Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič – drží sa starého komunistického poriadku, lojálnosti Putina a urážok voči našim partnerom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

SaS pripomína, že na rokovanie koalície ochotných dokonca smeruje aj český premiér Andrej Babiš. Podľa Gröhlinga je mimoriadne výrečné, že aj Česko na čele s Babišom pochopilo nevyhnutnosť meniacej sa bezpečnostnej situácie, len Slovensko s Maďarskom stoja bokom. „Fico dokázal, že sme v regióne osameli. V čase, keď sa mení globálna bezpečnostná architektúra, izolácia Slovenska sa prehlbuje,“ hovorí Gröhling.

Mlčanie prezidenta Petra Pellegriniho v čase, keď Robert Fico odtláča Slovensko na okraj Európy, je podľa SaS nebezpečné. „Ak premiér ťahá Slovensko do čiernej diery Európy, prezident nemôže ticho stáť a prizerať sa. Prezident má jasne povedať, kam Slovensko patrí,“ uviedla SaS. Liberáli vyzývajú vládu, aby okamžite prehodnotila svoju politiku a vrátila Slovensko k proeurópskemu kurzu. Po ďalších voľbách bude nevyhnutné otočiť kormidlo – prestať paktovať s agresormi a začať intenzívne budovať vzťahy so spojencami v Európe, dodala opozičná strana.

