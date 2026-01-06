„Chceme byť rozumní.“ Hlas-SD nechce vo voľbách spoluprácu so žiadnym terajším partnerom

Podpredseda koaličného Hlasu-SD a šéf parlamentu Richard Raši si nevie predstaviť, že Hlas by išiel do ďalších parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine so Smerom-SD či SNS, s ktorými v súčasnosti tvorí koalíciu.
Poukázal pri tom na odlišné postoje Hlasu-SD v mnohých hodnotových témach. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Reagoval tak na otázku, či Hlas neuvažuje o spojení s inými stranami do ďalších volieb v kontexte poklesu preferencií.
Nie sme SNS, nie sme Smer-SD
„Neviem si predstaviť mať spoločnú kandidátku so žiadnym z koaličných partnerov. My nie sme SNS. My nie sme Smer-SD. Aj pri mnohých témach sa vyjadrujeme inak. My sme nikdy nespochybnili to, že sme sa stali súčasťou Európskej únie. Aj mnohé ďalšie postoje, ktoré majú naši koaliční partneri, máme iné. My chceme byť tá pokojná sila, chceme byť rozumní a prinášať racionálne riešenia,“ uviedol Raši pre TASR.
Vyjadril sa aj k prípadnej spolupráci Hlasu s inými subjektami po ďalších voľbách. Za stranu ju vylúčil s Hnutím Slovensko. On sám si ju momentálne nevie predstaviť ani so žiadnou z ďalších opozičných strán. Upozornil však na to, že len voliči rozhodujú o tom, kto sa dostane do parlamentu a s kým sa potom dá potenciálne utvoriť koalícia.
Nahlásiť chybu v článku