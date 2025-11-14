Slovensko niečo zasype, nebude to však sneh: Valí sa na nás saharský prach, slnko tak skoro neuvidíme

Dnes bude na Slovensku zamračené nízkou oblačnosťou, hmlisto a ojedinele sa môže vyskytnúť aj mrholenie. Na horách a lokálne aj v nižších polohách, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, zmenšená oblačnosť.
Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude 3 až 10 stupňov Celzia, pri slnečnom počasí 10 až 17 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 13 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), na strednom Slovensku zafúka miestami len slabý vietor. Spadne približne do 0,5 milimetra zrážok.
Prach zo Sahary
SHMÚ zároveň varuje, že aj dnes sa na celom území Slovenska môže ráno a dopoludnia tvoriť hmla a pre všetky okresy vydal výstrahy prvého stupňa. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
Snežiť by na väčšine územia v najbližších dňoch nemalo, no príde niečo iné – prach zo Sahary. V sobotu popoludní bude obloha najviac zaťažená saharským prachom, čo spôsobí zníženú dohľadnosť a obloha bude mať sivastý až žltkastý nádych, píše iMeteo.
V nedeľu môžu prísť slabé zrážky, ktoré pritiahnu prach na zem a najmä na východe Slovenska zašpiní autá, okná či terasy. Podľa modelu SKIRON môže spadnúť až 97 mg prachu na m². Ak sa prach zmieša s dažďom, hovorí sa tomu „krvavý dážď“, nejde však o odborný termín.
Na hrebeňoch Tatier môže snežiť a sneh bude mierne hnedý práve v dôsledku prachu. Prach u nás zotrvá do nedele a na začiatku týždňa sa presunie ďalej na východ. Tento jav je bežný, nie je nebezpečný, no znižuje viditeľnosť a môže zhoršiť dýchanie ľuďom s respiračnými problémami.
