Slovensko môže skončiť na druhej koľaji: Berlín tlačí na nové fungovanie EÚ, slabšie štáty by stratili vplyv

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Nemecko chce Európu dvoch rýchlostí.

Nemecko chce presadzovať model takzvanej dvojrýchlostnej Európskej únie, ktorý by mohol pomôcť prekonať rozhodovaciu paralýzu v 27-člennom bloku a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Berlín navrhuje, aby skupina ekonomicky silných členských štátov postupovala rýchlejšie v kľúčových politikách s cieľom urobiť Úniu silnejšou a nezávislejšou.

Informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. „Teraz je čas na Európu dvoch rýchlostí,“ vyhlásil v utorok v Berlíne nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Spolu s francúzskym rezortným kolegom Rolandom Lescurom chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ zavedením nového formátu spolupráce šiestich najväčších ekonomík bloku, vyplýva z listu Klingbeila.

Pozvanie pre šesť najväčších ekonomík EÚ

Nemecký minister pozval partnerov z Francúzska, Poľska, zo Španielska, z Talianska a Holandska na videokonferenciu, ktorá sa má uskutočniť v stredu. Jej cieľom je dohodnúť ambiciózny a konkrétny program na posilnenie suverenity, odolnosti a konkurencieschopnosti Únie. Toto stretnutie má byť úvodom do užšej spolupráce, pričom následné osobné rokovanie by sa mohlo konať na okraj najbližšieho zasadnutia Euroskupiny vo februári.

Foto: TASR – Martin Baumann

„Na prežitie v čoraz nepredvídateľnejšej geopolitickej situácii sa Európa musí stať silnejšou a odolnejšou,“ napísal Klingbeil v liste a zdôraznil, že pokračovať v doterajšom prístupe už nie je možné. Nemecký minister načrtol štvorbodový plán zameraný na prehĺbenie kapitálových trhov, posilnenie eura, lepšiu koordináciu investícií do obrany a zabezpečenie strategických surovín.

