Slovensko má ďalší problém: Zdechovský vyzval eurokomisára na preverenie PPA. „Je čas konať,“ hovorí

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL/Európska ľudová strana) zaslal list eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo Christopheovi Hansenovi s výzvou na preverenie fungovania slovenskej Pôdohospodárskej platebnej agentúry (PPA).

Ako uviedol v tlačovej správe, upozorňuje na nové informácie, ktoré odhalilo vyšetrovanie slovenského denníka Denník N. Tie naznačujú návrat korupčných praktík známych z kauzy „Dobytkár“.

Dlhoročný zamestnanec PPA v liste zverejnenom médiami tvrdil, že pre svoj dôraz na transparentnosť musel z agentúry odísť. Podľa neho sa opäť objavujú neobjektívne kontroly projektov a návrat osôb napojených na skôr odsúdených či obžalovaných jednotlivcov.

Bývalý kontrolór upozornil na korupciu

Podľa listu bývalého kontrolóra agentúry sa tiež opäť objavujú úplatky vo výške 5 až 20 percent za pridelenie dotácií. „Ak je to pravda, ohrozuje to dôveru v čerpanie európskych peňazí. Komisia by mala zvážiť dočasné pozastavenie akreditácie agentúry,“ uviedol Zdechovský.

Europoslanec sa v tiež liste pýta Komisie, či sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a či zvažuje dočasné pozastavenie akreditácie PPA. „Európske inštitúcie sa nemôžu prizerať, keď sa opakujú praktiky, ktoré už raz stáli európskych daňových poplatníkov obrovské peniaze. Je čas konať,“ dodal Zdechovský.