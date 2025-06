Bezpečnostný expert: Sú 2 spôsoby, ako môže začať 3. svetová vojna. Putinov veliteľ tvrdí, že vojna „už začala“

Minulý týždeň Apti Alaudinov, generálmajor a veliteľ čečenských špeciálnych síl Achmat vyhlásil, že 3. svetová vojna už začala. V správe zverejnenej na platforme na sociálnej sieti Telegram povedal: „Musíme vyhlásiť mobilizáciu. Musíme vopred pripraviť aspoň pol milióna ľudí. Ale realisticky jeden milión ľudí. Musíme ich povolať a začať ich pripravovať.“

Commander of „Akhmat“ Apti Alaudinov urged Russia’s leadership to launch a mass mobilization, calling to draft up to a million people, claiming the Third World War has already begun. pic.twitter.com/vws7NgYdqA — WarTranslated (@wartranslated) June 13, 2025

Pre portál The Mirror sa po útoku z 13. júna rozhovoril uznávaný britský akademik v oblasti bezpečnosti a obrany, rovnako ako prednášajúci profesor na Buckinghamskej univerzite Anthony Glees. Podľa jeho slov, aktuálna situácia hodnoverne zobrazuje model, akým by mohla vypuknúť 3. svetová vojna.

Dva spôsoby, ako by sa mohla Európa dostať do svetového konfliktu

Podľa experta existujú dva spôsoby, ako by sa mohla Európa po tejto noci dostať do celosvetového konfliktu, ak by situácia naďalej eskalovala.

„Po prvé, že Irán útok tvrdo vráti a podporia ho jeho síce oslabení zástupcovia — Hizballáh, Húsíovia a to, čo zostalo z Hamasu — ako aj jeho spojenci v regióne a mimo neho,“ opísal odborník.

„Za druhé, že naši nepriatelia a protivníci, ako Putin, Kim Čong-un či Si Ťin-pching, vnímajú oslabené Spojené štáty pod Trumpovým vedením ako príležitosť vyrovnať si účty — či už na Ukrajine, v Južnej Kórei alebo na Taiwane. My, prirodzene, dúfame, že k tomu nedôjde. No ak by sa to stalo, tak to, čo Izrael podniká od približne tretej hodiny ráno, nám ponúka predstavu o tom, ako by to mohlo vyzerať aj u nás v Európe.“

Hlavným nepriateľom Európy by bolo Rusko — o tom podľa profesora „niet pochýb“.

Prvá fáza: Drvivý kybernetický útok

Dodáva, že útok by v prvej fáze vyzeral ako „drvivý“ kybernetický útok, ktorý „vyradí z prevádzky naše digitálne komunikačné siete.“

„Dúfame, že vládne siete — ktoré sú výrazne bezpečnejšie, dokážu odolať takémuto útoku. No ktovie. Isté je, že všetci majitelia telefónov v Izraeli dostali varovanie pred útokom o tretej ráno — dokonca aj tí, ktorí mali mobil vypnutý alebo v tichom režime.“

Podľa profesora niet pochýb, že Izraelčania o niekoľko sekúnd neskôr vypli iránske digitálne siete. Keby došlo k úspešnému útoku na digitálne komunikačné siete, normálny život by sa okamžite zastavil a nastúpila by panika. So zreteľom na Spojené kráľovstvo profesor dodáva: „Pravdepodobne budeme svedkami masívneho útoku dronov, ktorý vyradí armádne velenie, špičky britských spravodajských služieb a možno aj samotné budovy — dnes veľmi ľahko identifikovateľné vďaka televíznym reláciám.“

Poznamenal, že Izrael sa v prvej vlne útokov zameral na elimináciu popredných iránskych dôstojníkov generálneho štábu, spravodajských služieb a politických poradcov. Zároveň varoval, že v prípade eskalácie by sa cieľmi mohli stať aj politickí pracovníci.

Útočníci by podľa neho mali „oveľa jednoduchšiu“ úlohu pri útoku na zásoby jadrových zbraní: „Hovoríme o nich neustále a nachádzajú sa na každej mapovej platforme — či už je to Google alebo Apple Maps. A ak by naši nepriatelia náhodou uprednostňovali tlačené mapy, oficiálne verzie uvádzajú presné polohy všetkých našich citlivých lokalít,“ dodáva s náznakom irónie.

Putin by čakal

Potom by nastalo ticho. „Najmä Putin by vyčkával,“ poznamenal profesor. „Bez komunikačných kanálov by vláda len ťažko vedela, čo má robiť. A my by sme boli nútení nerobiť nič.“

Bez potravinových zásob by sa Spojené kráľovstvo mohlo zrútiť do týždňa — rovnako ako ktorákoľvek iná európska demokracia.

Putin by čakal, či sa neobjavia politickí lídri apelujúci na kapituláciu. Ak áno, komunikácia by sa obnovila a útok by sa skončil. Rusko by zvíťazilo a bolo by vypálených iba minimum striel.

„Ak by to nevyšlo,“ varuje profesor, „mali by sme očakávať dlhodobý útok zo vzduchu a z mora — za pomoci konvenčných síl, letectva, nejadrových zbraní a pozemných kománd, ktoré by podporovali konvenčné sily operujúce za ruskou líniou.“

Na záver profesor v kontexte Spojeného kráľovstva zdôraznil, že by sme sa mali poučiť z izraelskej operácie Rising Lion.

„Preventívny úder sa môže ukázať ako najlepšia možnosť v dňoch predtým, ako sa očakáva nepriateľský útok. V praxi by to vyzeralo takto: MI6 a GCHQ — stále v úzkej spolupráci s americkými spravodajskými službami — by nás varovali, že Putin sa chystá zaútočiť. Premiér (a myslím si, že Starmer by bol pripravený) by následne nariadil preventívny úder na Moskvu. Urobili by sme im presne to, čo oni plánovali urobiť nám. A napokon by sme boli v bezpečí na ďalších desať rokov,“ uzatvára.