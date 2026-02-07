Slovensko čaká výraznejšia zmena počasia: Doraziť by mala už o niekoľko dní

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Výraznejšia zmena v počasí by mala nastať koncom budúceho týždňa.

Na Slovensku je od 23. januára, až na malé výnimky predovšetkým na východe a krajnom severe, kde sa na prelome januára a februára prechodne ochladilo, teplotne prevažne nadpriemerné počasie. Takýto trend by mal pokračovať aj v najbližších dňoch. Výraznejšia zmena v počasí by mala nastať koncom budúceho týždňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Dorazí chladnejší vzduch

Vo štvrtok 12. februára by malo byť podľa meteorológov vo výške približne 1200 metrov nad morom okolo plus dva stupne Celzia. V priebehu piatka až nedele (13. – 15. 2.) by mal začať prenikať od severozápadu chladnejší vzduch, do nedele by sa malo ochladiť na úroveň približne mínus sedem až mínus deväť stupňov Celzia. Relatívne chladnejší vzduch by mohol vo vyšších polohách zostať minimálne do 16. februára. „Po ochladení vo vyšších hladinách sa následne môže vytvoriť teplotná inverzia,“ konštatuje SHMÚ.

Na juhu, predovšetkým na juhozápade, by malo byť na budúci týždeň, najmä od stredy do piatka (11. – 13. 2.) viac ako plus desať stupňov Celzia. Cez víkend (14. – 15. 2.) by sa však malo výraznejšie ochladiť, a to najmä na severe a východe.

Budúci víkend mínus tri až plus päť stupňov

Najvyššia denná teplota by mala počas budúceho víkendu dosiahnuť zväčša už len mínus tri až plus päť stupňov Celzia, v sobotu by mohlo byť na juhu o niečo teplejšie. V noci by malo koncom budúceho týždňa mrznúť na Slovensku postupne už všade, na severe môže byť nadránom aj menej ako mínus desať stupňov Celzia.

Ilustračná foto: Needpix

Zrážky by mali byť počas budúceho týždňa v nižších polohách zväčša vo forme dažďa alebo mrholenia. Lokálne, predovšetkým v závere týždňa, najmä na severe a východe územia môže snežiť aj v nižších polohách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smutná správa z bojnickej zoo: Mláďa kapybary močiarnej uhynulo. Malo len mesiac

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac