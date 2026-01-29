Slovensko čaká nepríjemná trojkombinácia a piatok bude ešte horší: Dnes nás potrápi hmla, zrážky aj poľadovica

Na Slovensku sa v posledných dňoch mierne oteplilo, no namiesto slnečného počasia prevládalo sychravé a pochmúrne počasie. Zamračená obloha, hmla a zrážky vytvárali dojem skorej jesene, hoci zima sa ešte úplne nekončila a ani tak skoro neskončí.
Ako upozorňuje portál iMeteo, tento vývoj počasia pripomínal teplú a vlhkú zimu, akú Slovensko zažívalo v novembri. V oblastiach, kde sa ešte udržala snehová pokrývka, bol citeľný zimný charakter, inde sa sneh postupne topil. Nepriaznivé podmienky sa prejavili aj na horách, kde počasie komplikovalo pohyb aj záchranné zásahy.
Počasie na našom území bude vo štvrtok ovplyvňovať tlaková níž nad Talianskom a Balkánom. Tá prinesie prevažne zamračené, hmlisté a vlhké počasie, pričom teploty sa na väčšine územia udržia nad bodom mrazu. Oteplenie však nebude trvalé a už v nasledujúcich dňoch sa začne opäť ochladzovať.
Štvrtok prinesie hmlu, dážď aj sneženie
Dnes treba počítať so sychravým počasím a s lokálnymi hmlami. Na mnohých miestach sa objaví dážď alebo zmiešané zrážky, vo vyšších polohách aj sneženie. Úhrn zrážok môže dosiahnuť približne 10 mm dažďa alebo do 10 centimetrov nového snehu.
Denné maximá sa budú pohybovať od 0 °C na severe Slovenska a na Spiši až po 6 °C na krajnom juhovýchode. Východ krajiny bude, s výnimkou tejto najteplejšej oblasti, chladnejší než zvyšok Slovenska. V ranných a dopoludňajších hodinách sa môže tvoriť poľadovica. Nočné teploty klesnú pod bod mrazu a cesty aj chodníky zostanú mokré po daždi alebo snežení, čo môže výrazne zhoršiť podmienky pre dopravu aj peších.
Vo štvrtok sa očakáva dážď so snehom napríklad v Bratislave, Žiline či Trenčíne, s maximálnymi teplotami okolo 1 až 2 °C. V Nitre a Trnave bude prevažne dážď pri teplotách do 4 °C. Na východe Slovenska, v Košiciach a Prešove, bude oblačno s maximami okolo 2 °C. V Poprade sa očakáva sneženie a teplota približne 0 °C, v Banskej Bystrici dážď s maximom okolo 3 °C.
Piatok prinesie oblačnosť, zrážky aj riziko poľadovice
Ako uvádza v predpovedi Slovenský hydrometeorologický ústav, v piatok sa synoptická situácia začne meniť. Vplyv tlakovej níže nad juhovýchodnou Európou bude postupne slabnúť a od severu sa do karpatskej oblasti začne rozširovať okraj rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše so stredom nad Fínskom a Švédskom. Tento vývoj prinesie ďalšie ochladzovanie, no oblačnosti a zrážok sa Slovensko ešte úplne nezbaví.
Počas piatka bude na väčšine územia prevažne zamračené a miestami aj hmlisto. V nočných hodinách sa na mnohých miestach objaví sneženie alebo dážď so snehom, cez deň sa zrážky vyskytnú už len miestami. Na juhu Slovenska a v nižších polohách sa bude vyskytovať aj dážď. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 °C, v údoliach môže byť ojedinele ešte chladnejšie.
Najvyššia denná teplota dosiahne 0 až 5 °C, pričom na Orave, Liptove a Spiši sa bude pohybovať len okolo -2 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo premenlivý, miestami až bezvetrie. Na východe Slovenska sa však postupne zmení na severný vietor s rýchlosťou do 6 m/s, čo zodpovedá približne 20 km/h. Ochladzovanie bude pokračovať aj počas nasledujúcich dní, čo naznačuje, že mierne oteplenie z úvodu týždňa bude len krátkodobé.
V ďalších dňoch sa bude teplota postupne znižovať. Podľa aktuálnych prognóz zasiahne Slovensko vpád chladnejšieho vzduchu, ktorý prinesie návrat mrazov. Tie už nebudú také výrazné ako v predchádzajúcom období, no zimné počasie sa ešte úplne nevzdá.
