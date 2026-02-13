Slovensko baví fotka spiaceho Danka: Šéf SNS nahral video, vraj sa len pozeral do telefónu

Reprofoto: Facebook/Viliam Tanko, Andrej Danko - predseda SNS

Nina Malovcová
Danko sa bráni po virálnej fotke: "Asi ťažko by som mohol spať.“

Fotografia predsedu SNS Andreja Danka, na ktorej má počas rokovania parlamentu spať, sa v priebehu niekoľkých hodín stala virálnou. Snímku zverejnil opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Viliam Tankó.

Príspevok pôvodne zverejnil na profile Viliam Tankó, neskôr ho však odstránil. Medzičasom sa však už fotografia začala šíriť na sociálnych sieťach a stala sa predmetom satiry. Objavili sa viaceré koláže, na ktorých sa Andrej Danko zjavil napríklad aj na LED obrazovke budovy prezývanej Kukurica v Bratislave.

Virálny záber a koláže

Viliam Tankó k fotografii napísal: „Na obrázku môžete vidieť podpredsedu parlamentu, ktorý pracuje v plnom prúde. Spolu so svojimi kolegami z koalície prijíma tak ‚dôležité‘ zákony pre obyvateľov tejto krajiny, až z toho zaspal. Toto je dôkaz, ako veľmi a ťažko pracujú.“  Strana zároveň uviedla: „Hlavne, že je pán podpredseda oblečený v súlade s etickým kódexom. Na ničom inom nezáleží.“

Predseda SNS reagoval v piatok videom na sociálnej sieti. Tvrdí, že na fotografii nespí, ale pozerá sa do telefónu. Mesterovej špinavosti pokračujú. Najprv v rozpore s rokovacím poriadkom ma odfotí, keď pozerám do telefónu a poslancovi Tankóovi povie: ‚Zaves to, akože spí‘. Takže asi ťažko by som mohol spať, keď som dve hodiny riadil parlament,“ uviedol Andrej Danko.

Zároveň obvinil poslankyňu Progresívneho Slovenska Zuzanu Mesterovú, že snímku vyhotovila. Mesterová pre médiá uviedla, že fotografiu nikdy nevidela a nič také nefotila. Poslanec Tankó sa Dankovi za zverejnenie fotografie neskôr ospravedlnil.

