Slovenskí vedci vyvinuli test na koronavírus, počet testovaných sa rapídne zvýši

Slovensko by malo čoskoro výrazne zvýšiť počet testovaní na ochorenie COVID-19. Prispeje k tomu diagnostický PCR test na nový koronavírus, ktorý vyvinuli slovenskí vedci na čele so slovenskou firmou MultiplexDX. Nadácia Eset financuje prvých 100.000 kusov. V utorok o tom na Úrade vlády SR v Bratislave informoval člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík za prítomnosti premiéra Igora Matoviča.

„Chceme, aby Slovensko bolo sebestačné v testovaní,“ komentoval chemik a vedec Mistrík, ktorý sa na vývoji testov taktiež podieľal. Doplnil, že testy sa kvalitou vyrovnajú zahraničným. Kľúčový komponent vyrobil vedec Pavol Čekan. Podľa slov premiéra ide „o príkladnú iniciatívu, ktorá pomôže všetkým ľuďom na Slovensku“.

Odborníci vysvetlili, že test je špecifický pre slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2, čo umožňuje tvorcom spoľahlivú diagnostiku nového koronavírusu v skoršej fáze ochorenia. Testy sú v poslednej fáze vývoja, vyrábať sa začnú v najbližších dňoch.

Nový diagnostický test na ochorenie COVID-19 medzitým otestoval aj tím slovenských vedcov z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) pod vedením Borisa Klempu. Testy sa aktuálne validujú, následne by mali prejsť certifikáciou. Po tom by mali byť ponúknuté Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Stať by sa tak mohlo aj do troch týždňov.