Slovenskí pacienti prehovorili: Toto sú podľa nich najlepšie nemocnice. Vyhralo zariadenie v hlavnom meste

Pacienti za minulý rok z fakultných a univerzitných nemocníc najlepšie ohodnotili Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Zo všeobecných nemocníc má najlepšie hodnotenie bratislavská Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala (UN-NsM). Vyplýva to z rebríčka hodnotenia nemocníc poistencami súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.
Generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan o výsledkoch hodnotenia informoval na pondelkovej tlačovej konferencii. Spomedzi špecializovaných zdravotníckych zariadení sa najvyššie umiestnil Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave. V rámci ostatných zdravotníckych zariadení pacienti najlepšie ohodnotili Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Z psychiatrických nemocníc sa najlepšie umiestnil Odborný liečebný ústav psychiatrický v Prednej Hore.
Celková priemerná známka hodnotenia bola 1,39, čo predstavuje najlepšie hodnotenie nemocníc od roku 2016. Najlepšie hodnotené zariadenia boli v Bratislavskom kraji (1,31), najhoršie v Trenčianskom (1,45).
Zariadenia pribúdajú
„V Bratislavskom kraji vidíme tú zvýšenú konkurenciu, pribudli nám tu nové zdravotnícke zariadenia, bola tu postavená nová nemocnica, ktorá tak rozprúdila tú starostlivosť o pacientov. (…) V zdravotníctve, rovnako aj v iných odvetviach platí, že keď mám nejaký ten monopol a mám garantované, že pacienti prídu, tak nie som nútený sa možno až tak starať. Keď si pacienti môžu vybrať, keď nie sú odkázaní len na jednu nemocnicu, len na jedno oddelenie, tak vždy je to lepšie pre pacienta, lebo aj tie nemocnice musia trošku súťažiť, musia inovovať, musia sa starať, musia prinášať nové veci pre pacientov, a to je v konečnom dôsledku pre pacienta pozitívne,“ ozrejmil Kultan.
Zdravotná poisťovňa pri zostavovaní rebríčka vychádzala z viac ako 14 500 hodnotení pacientov, ktorí boli v minulom roku hospitalizovaní. Tí zdravotnícke zariadenia posudzovali v troch oblastiach – spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou, s lekármi a so sestrami, spokojnosť s ubytovaním, stravou a upratovaním, spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice.
„Najlepšie je hodnotená spokojnosť so starostlivosťou personálu, to znamená lekárov a sestier. Najhoršie je hodnotená tá, nazvime to, ubytovacia a stravovacia časť. A najhoršie hodnotená otázka za minulý rok bola spokojnosť so stravou. Nie je to vždy len o kvalite tej stravy, často je to aj o informáciách, o tom, že jednoducho je potrebné vysvetliť pacientovi, prečo práve taká diéta, prečo práve taký stravovací režim, prečo možno porcie sú také, aké sú, lebo je to potrebné pre jeho rekonvalescenciu, pre následnú starostlivosť po hospitalizácii. Ale v tej strave by sme mali ešte spoločne popracovať,“ skonštatoval riaditeľ Dôvery.
Nahlásiť chybu v článku