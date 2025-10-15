Slovenská rodina priznala, že má problém vyžiť z 1000 eur, niektorí majú len 300: Ľudia si poradili triky, ako ušetriť

Ak sa snažíte vyžiť z čo najmenej peňazí alebo si niečo našetriť, často to bez dôkladného plánovania rozpočtu nejde, pretože peniaze sa vám v dnešnej dobe môžu rozkotúľať a ani si nevšimnete kam. Slovenská rodina sa zdôverila, koľko jej ostane po odrátaní výdavkov a priznala, že im to nestačí. Smutná realita je taká, že poniektorí majú ešte menej.
„Po zaplatení všetkých výdavkov nám zostane 1000 eur, sme trojčlenná rodina. Ako sa dá z toho vyžiť celý mesiac? Koľko eur dávate na potraviny?“ objavilo sa na online diskusnom fóre a pod týmito otázkami sa rozprúdila búrlivá diskusia.
Najprv sa ozvali Slováci, podľa ktorých je táto suma dostatočná na pohodlné vyžitie. Na čo autor príspevku doplnil, že majú doma problém hospodáriť s peniazmi a práve preto hľadajú inšpiráciu, ako ušetriť.
Zapisujte si výdavky a na nákup choďte len raz týždenne
„Skús si zapisovať všetky výdavky a zistíš, kam ide najviac peňazí,“ objavilo sa v jednej z rád. A tento krok je skutočne kľúčový. Ak si chcete niečo našetriť, no neviete ako, môže to byť pre vás dobrá pomôcka, pretože ľahko zistíte, kde vyhadzujete viac, než musíte. Alebo odhalíte svoje zlozvyky, ktoré idú zbytočne do peňazí. Aj keď niekedy máme opasky utiahnuté natoľko, že už sa naozaj viac nedá.
„Keď som bola na rodičovskom príspevku, a to sme boli štyria, zostalo mi 300 eur na stravu, plus manžel robil nejaké nákupy, ale tiež nemohol veľmi vyskakovať, vyšli sme s odretými ušami,“ opísala iná Slovenka realitu, s ktorou u nás bojuje aj množstvo ďalších ľudí.
Medzi dobrými radami, ktoré môžu byť dokonca prospešné pre zdravie, sa objavilo nekupovať sladené nápoje, čipsy, keksíky a balené vody. A keď sa dá, trvanlivé potraviny kupovať v akcii a vo veľkom. Užitočným trikom môže byť aj rozplánovanie si toho, čo a kedy sa bude jesť a predtým, než zamierite do obchodu, si spísať nákupný zoznam a striktne sa ho držať.
Autor príspevku dodal, že keď idú napríklad do obchodu len po pečivo, kúpia zároveň ďalších desať vecí a zrazu dajú za nákup 30 – 40 eur. A presne toto je chyba, ktorú robí množstvo ľudí. Riešením môže byť návšteva obchodu len raz týždenne s dobre pripraveným plánom.
Pri rozpočte 1000 eur na mesiac niekto poradil dať si 200 – 300 eur hneď bokom, už sa ich ani nedotknúť a hospodáriť len so zvyškom. Alebo nosiť v peňaženke len malú čiastku peňazí, pretože ak ich nemáte pri sebe, tak ich jednoducho neminiete.
