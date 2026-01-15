Slovenská kultúra prišla o výnimočnú osobnosť: Vo veku 89 rokov odišiel umelec, ktorý ovplyvnil generácie

Nina Malovcová
TASR
Zomrel dlhoročný tanečník a pedagóg SĽUK-u.

Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel v stredu (14. 1.) tanečník, tanečný pedagóg a vedúci Tanečného súboru Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Milan Rastislav Ševčík. Informuje o tom SĽUK na sociálnej sieti.

Ševčík bol významnou osobnosťou SĽUK-u, ktorého súčasťou sa stal v októbri 1951, o štyri roky neskôr sa stal sólistom. „Vynikal perfektnou tanečnou technikou a prirodzeným javiskovým, tanečným aj hereckým prejavom,“ uvádza SĽUK k umelcovi, ktorý v roku 1962 vyštudoval pedagogiku tanca na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, v čase, keď na nej ešte nebola špecializácia pre ľudový tanec, takže bolo treba zvládnuť aj klasickú techniku i tanec s partnerom.

Excelentná technika a široký repertoár

„Zvládol to excelentne,“ spomína SĽUK. Ďalej poznamenáva, že Milan Ševčík dokázal presvedčivo a na vysokej profesionálnej úrovni interpretovať tance rôznych oblastí Slovenska: z východného Slovenska (Hviezdnatá noc, Záletník), zo stredného Slovenska (Podpolianska mlaď, Z kokavských kolešní, Tanec valachov) i tance z Myjavy a ďalšie.

Bravúrne zvládol techniku a charakter goralských tancov, jeho tanečná technika a prejav upútali aj v cigánskom, českom či indonézskom tanci. „V každom tanci bol iný, vedel vystihnúť charakter i atmosféru tanca, a čo v jeho prejave bolo evidentné, tancoval nielen vynikajúco, ale aj rád,“ dodáva SĽUK k umelcovi, ktorý sa po odchode do výsluhového dôchodku ďalej venoval pedagogickej práci, popri pôsobení v SĽUK-u robil aj externého tanečného pedagóga v súboroch Lipa, Technik, Ekonóm a v Lúčnici.

Pôsobil aj vo filme a televízii

Milan Ševčík účinkoval aj vo filme a televízii nielen ako tanečník, diváci ho mohli vidieť tiež v menších hereckých úlohách, väčšinou spojených s tanečným prejavom. Účinkoval aj vo filme Rodná zem. Pri príležitosti 20. výročia založenia SĽUK-u v roku 1969 získal titul Zaslúžilý umelec.

