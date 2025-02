Slovákovi ušla 53-miliónová výhra len o jedno číslo: Na účet si aj tak pripísal obrovskú sumu, ktorá mu zmení život

Keď vám ujde výhra vo výške 53 miliónov eur, zrejme by to každého poriadne mrzelo. Stačila by vám však 930-tisícová náplasť? Presne toto sa totiž stalo jednému Slovákovi, ktorý v piatok zrejme zažil horskú dráhu emócií.

Slovák napokon vyhral presne 930 640,10 eura. Len „o chlp“ však minul hlavnú výhru v Eurojackpote. Muž sa do piatkovej hry zapojil so stávkou, ktorú uzatvoril na jednom z predajných miest spoločnosti TIPOS v Bratislavskom kraji. Vyplnil potrebných 5 čísel, zapojil sa aj do doplnkovej hry Eurojackpot JOKER a v pobočke nechal 11 eur.

Smola a zároveň šťastie

„V piatok 31. januára 2025 boli pre lotériu Eurojackpot vyžrebované z hlavného osudia čísla 1, 23, 32, 42 a 47. Z powerballového osudia boli vyžrebované čísla 4 a 11. A práve jedno z powerballových čísel slovenský hráč neuhádol! Na jednom zo svojich tipov, v ktorom uhádol všetkých päť čísel vyžrebovaných z prvého osudia, „sa strafil“ len do powerballového čísla 11,“ informuje Tipos. Jeho druhým číslo bolo 5, namiesto 4. Aj tak si však odniesol spomínanú obrovskú výhru.