Slovákov zrejme čaká ďalšie zdražovanie: Fajčiari si za svoj zlozvyk poriadne priplatia

Na pôde Európskej komisie opäť ožívajú plány na revíziu predpisov o zdaňovaní tabakových výrobkov. Brusel sa chystal meniť dane z tabaku už viackrát, naposledy v roku 2022.

Podľa aktuálnych článkov v Poľsku, ktoré je od januára predsedajúcou krajinou, sú však plány na „ambiciózne“ zvyšovania minimálnych sadzieb opäť na stole. Je pritom prekvapivé, že podobná iniciatíva prichádza práve v čase, keď sa schyľuje k obchodnej vojne so Spojenými štátmi, protestujúci farmári svojou blokádou hraníc anulujú schengen a automobilový priemysel ide len na pol plynu.

Pre krajiny ako Nemecko, Holandsko či Francúzsko, kde už ceny cigariet dosahujú vysokú úroveň, by zjednotenie daní neprinieslo zmenu. Slovensko je však v inej situácii.

Slováci majú vysoké životné náklady

Podľa Eurostatu patria Slováci medzi najviac finančne zaťažené domácnosti v EÚ. Na bývanie, energie, jedlo a tabakové výrobky minú až 55 % svojich príjmov, čo je suverénne najviac zo všetkých krajín. To znamená, že zdvojnásobenie spotrebných daní by nielenže Slovákov zasiahlo viac ako iné národy, ale v rámci krajiny by postihlo tých najchudobnejších.

Navyše, Slovensko má stále jednu z najvyšších inflácií v eurozóne. Ako informovala Národná banka Slovenska, medziročný rast spotrebiteľských cien na Slovensku sa v januári zrýchlil na 4,1 %, čo je najvyššia úroveň od začiatku roka 2024. Na porovnanie, v eurozóne bola inflácia 2,5 %.

„Rast cien na Slovensku bol tretí najrýchlejší v 20-člennej európskej menovej únii,“ konštatuje NBS. Zároveň dodáva, že inflácia sa v tomto roku opäť zrýchli: „Stane sa tak v dôsledku zvýšenej DPH a ďalších konsolidačných opatrení vlády.“

Zvýšenie daní mieru fajčenia nezníži

Ceny tabakových výrobkov u nás rástli 4 roky po sebe a majú rásť aj v ďalších rokoch. Štát v tomto roku plánuje na daniach od fajčiarov vybrať miliardu eur. Zvyšovanie daní však mieru fajčenia neznižuje. Dôvod je jednoduchý. Len máloktorý fajčiar totiž dokáže prestať. Až dve tretiny fajčiarov v prieskumoch uvádza, že by chceli s týmto zlozvykom skoncovať, no v praxi pokračujú, aj keď sú si vedomí zdravotných rizík.

Zhruba milión fajčiarov na Slovensku by tak muselo počítať, s tým, že dvojnásobne dane by výrazne znížili ich príjmy. A budú hľadať riešenie – to však nenájdu ani v alternatívnych výrobkoch bez tabaku, pretože aj tie chce Brusel zahrnúť do svojich plánov na zvyšovanie daní.

Alternatívu Slováci nachádzajú na čiernom trhu. Už teraz má krajina v tomto smere nemalé problémy. Podľa poslednej štúdie spoločnosti KPMG, sa spotreba pašovaných a falšovaných cigariet na Slovensku v roku 2023 zvýšila o 52 %. V prepočte sa u nás spotrebovalo 13 miliónov krabičiek, čo vzhľadom na počet obyvateľov predstavuje takmer 2,5 krabičky „na hlavu.“