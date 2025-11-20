Na Slovensku otvorili ďalší nový McDonald’s. Vyrástol v prekvapujúcej lokalite, lákať chce miestnych aj tranzitujúcich

Foto: McDonald's

Jakub Baláž
Populárna sieť rýchleho občerstvenia pridáva na mapu Slovenska ďalšiu reštauráciu.

Od vstupu značky McDonald’s na slovenský trh v roku 1995 už ubehlo 30 rokov, počas ktorých sa spoločnosť dokázala medzi Slovákmi úspešne etablovať a otvoriť viac ako 50 reštaurácií. Fastfoodová sieť je u nás vo svojom segmente jasnou jednotkou a svoju pozíciu si upevňuje v ďalšom regióne.

Práve v týchto dňoch pribudla prevádzka s populárnym logom v obci Budča. Na prvý pohľad nenápadná lokalita vo zvolenskom okrese sa tak dočkala významného dňa.

Reštaurácia novej generácie

Nová reštaurácia pri Budči sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1 a známej Čertovskej koliby. Ide tak o strategicky umiestnenú prevádzku, ktorá má potenciál stať sa obľúbeným miestom pre cestujúcich, rodiny aj obyvateľov zvolenského regiónu.

Spoločnosť sa týmto krokom chce priblížiť potenciálnym zákazníkom ešte viac a potvrdzuje ambície vstupovať aj do regiónov, kde doteraz výraznejšie absentovala. Otvorenie v Budči prichádza iba pár dní po slávnostnom sprístupnení pobočky v Senici.

Obec neďaleko Zvolena sa tiež bude môcť pochváliť moderným dizajnom spadajúcim pod koncept takzvaných reštaurácií novej generácie. McDonald’s zároveň pokračuje v dôraze na udržateľnosť a inovácie. Reštaurácia bude vybavená úsporným LED osvetlením, technológiami na šetrenie energií a systémom triedenia odpadu zákazníkmi. V interiéri sa taktiež nachádzajú samoobslužné kiosky, ktoré sa už stali štandardným prvkom v prevádzkach.

Foto: McDonald’s

Samozrejmosťou je služba McDrive, vďaka ktorej si môžu zákazníci pohodlne svoje pokrmy objednať priamo z vozidla. Keďže ide o prevádzku, kde sa počíta s veľkým objemom tranzitujúcich, kompetentní tomu prispôsobili aj infraštruktúru – k dispozícii bude dvojitý objednávací systém.

Otvorenie novej reštaurácie v Budči je ďalším krokom v našej snahe byť bližšie k zákazníkom a prinášať im kvalitné služby tam, kde ich vyhľadávajú. Moderný dizajn, technologické inovácie a dôraz na komfort sú dnes štandardom, ktorý chceme neustále posúvať vpred,“ dodala na margo otvorenia Lucia Polačeková, manažérka komunikácie pre slovenský a český McDonald’s.

Mieri aj do ďalších lokalít

Kým v minulosti bol McDonald’s privilégiom, ktorého sa dočkali iba najväčšie mestá, dnes sa sieť s rýchlym občerstvením približuje zákazníkom aj v menších regiónoch a na Slovensku zažíva zaujímavú expanziu.

Aktuálne sa okrem nových otvorených pobočiek v Senici či Budči skloňujú aj ďalšie lokality. Tesne pred otvorením má byť „mekáč“ v Podunajských Biskupiciach, kde v týchto dňoch finišujú práce celej novej obchodnej zóny. Dve nové pobočky by mali pribudnúť napríklad v Nitre a s výstavbou sa má začať tiež v Galante či Poprade.

Ako nedávno zástupcovia spoločnosti pre náš trh v rámci oslavy 30. výročia od vstupu na Slovensko priblížili, ich expanzné plány sa týmto ani zďaleka nekončia a značku McDonald’s by sme v horizonte niekoľkých rokov mohli vidieť vo väčšine tuzemských regiónov. V súčasnosti je sieť najmenej rozšírená na južnom Slovensku, Gemeri a krajnom východe krajiny.

