Slováci budú dostávať viac peňazí: Tento príspevok sa od decembra rekordne zvýši. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Foto: TASR - Martin Baumann/Unsplash

Nina Malovcová
Zamestnanci sa môžu tešiť.

Od 1. decembra 2025 čaká slovenských zamestnancov príjemná zmena. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že sa zvýšia sumy stravného pri pracovných cestách aj príspevky na jedlo. C

ieľom je zohľadniť rast cien jedál a nápojov v reštauráciách, ktorý podľa Štatistického úradu SR od januára do septembra stúpol o 5,3 %. Informácie pri priniesla TV Markíza s odvolaním sa na legislatívny portál Slov-lex.

Viac peňazí pre každého, kto cestuje za prácou

Ak ste na pracovnej ceste päť až 12 hodín, dostanete po novom 9,30 eura namiesto pôvodných 8,80 eura. Pri cestách trvajúcich 12 až 18 hodín pôjde suma nahor z 13,10 eura na 13,80 eura. Najviac si prilepšia tí, ktorí sú mimo domova viac ako 18 hodín.

Ilustračná foto: Pixabay

Ich stravné sa zvýši z 19,50 eura na 20,60 eura. Hoci ide len o niekoľko desiatok centov, pre mnohých, ktorí trávia na cestách väčšinu pracovného týždňa, môže táto zmena znamenať citeľnú pomoc.

Vyššie stravné zdvihne aj hodnotu gastrolístkov

Zvýšenie stravného má vplyv aj na príspevky na jedlo, ktoré zamestnanci dostávajú v práci. Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať najmenej 55 percent z minimálnej hodnoty gastrolístka a najviac 55 percent z hodnoty stravného počas pracovnej cesty.

Odborník na sociálne veci Jozef Mihál na sociálnej sieti upozornil, že maximálny príspevok zamestnávateľa na teplé jedlo alebo gastrolístok bude po novom 5,12 eura, ku ktorému sa ešte pripočíta príspevok zo sociálneho fondu.

Najnižšia možná hodnota gastrolístka sa tak zvýši na 6,98 eura, čo je o 38 centov viac ako doteraz. „Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom je najmenej 3,84 eura a najviac 5,12 eura, k tomu sa ešte poskytuje príspevok zo sociálneho fondu,“ doplnil Mihál.

Príspevky sa prispôsobia realite cien

Nové sumy stravného majú pomôcť dorovnať rozdiel medzi cenami obedov v reštauráciách a tým, čo zamestnanci reálne dostávajú od svojich zamestnávateľov. Obedové menu sa totiž v posledných mesiacoch stalo výrazne drahším, no príspevky zostávali dlhý čas nezmenené.

Od decembra sa to zmení. Stravovanie bude síce drahšie, ale férovejšie, pretože príspevky sa konečne priblížia realite cien, ktorým čelia zamestnanci každý deň.

