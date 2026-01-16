Slovák upozornil na bizarný zákaz od učiteľov zo základnej školy. Ľuďom nedáva zmysel, prečo to nemohli robiť

Zmýšľanie ľudí sa za posledné roky pohlo vpred a preto niektoré veci, nad ktorými sme sa ešte pred dekádou nezamýšľali, dnes môžu pôsobiť kontroverzne. Mnohé z nich sa týkajú výchovy detí a prístupu k nim. Generácia súčasných tridsiatnikov zažila v škole od učiteľov iné správanie, než ich rodičia. A s dnešnými metódami je to neporovnateľné. Slovák sa zamyslel nad zákazom, ktorý sa možno vynorí v pamäti aj vám.
Na Reddite sa objavilo vlákno, ktorého autor položil zaujímavú otázku, ktorá vás možno vráti späť do školských lavíc. „Prečo sa počas hodiny v škole nesmie piť? Nikdy som tomuto zákazu nechápal. Vie to niekto vysvetliť?“
Prečo sa počas hodiny v škole nesmie piť?
Slovák bližšie nešpecifikoval, či sa s týmto „zákazom“ stretáva dnes, alebo navštevoval školu v minulosti. No my si z našich skúseností pamätáme, že pred 15 rokmi sa toto skutočne dialo.
Podľa niektorých je to šikana, ďalší to chápu
Pod príspevkom sa rozprúdila búrlivá diskusia a ľudia sa začali zdôverovať so svojimi zážitkami zo školy. „Týpek sa na strednej počas dejepisu opýtal učiteľa, či sa môže najesť a učiteľ, že áno. Vytiahol spod lavice drevené denko, na ktorom mal cibuľu, chlieb, horčicu a klobásu,“ stojí v jednom z množstva vtipných komentárov. No našli sa aj ľudia, ktorých takýto zákaz vytočil.
„Je to šikana, predstav si, že máš 40 rokov a deťom hovoríš takéto veci,“ zamyslel sa niekto hlbšie nad touto situáciou. „Nám učiteľka na základnej škole hovorila, že ani v práci sa nebudeme môcť len tak hocikedy napiť,“ podelil sa o svoju skúsenosť niekto ďalší.
Objavilo sa niekoľko názorov, prečo to učitelia robia
„Niektoré učiteľky si tak dokazujú autoritu,“ uviedol iný komentujúci. No ľudia sa dokázali vcítiť aj do rolí učiteľov.
„Pretože niektorí žiaci dokážu pri pití, vytvárať pazvuky. Glg-glg, sať vrchnák fľaše, cmúľať uzáver. Niektorí vodu srkajú aj 5 minút. Je to otravné pre učiteľa a okolie,“ objavilo sa aj logickejšie vysvetlenie. Ďalším, ktoré dáva zmysel, je, že žiaci potom musia často chodiť na WC počas hodiny, a keďže sa ich učitelia boja púšťať, aby sa niečo nečakané nestalo, radšej zakazujú piť.
No našli sa aj takí, ktorí priznali, že nikdy nič také nezažili. Poniektorí si zaspomínali aj na ďalšie bizarné príkazy zo základnej školy. „Nám nakázali kúpiť si zošiť bez okrajov a urobiť si presne také okraje, ako chce učiteľka.“
Pravdepodobne sa aj vám teraz vynorili v pamäti rôzne situácie, ktoré vám s odstupom času nedávajú veľký zmysel. Hold, aj také boli pravidlá na základnej škole, ktoré sme jednoducho museli dodržiavať a dnes by pravdepodobne poniektorým rodičom prekážali.
